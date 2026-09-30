Удар по Києву 30 вересня: кількість жертв зросла

Рятувальник в Києві. Фото: ДСНС Києва

Російська атака на Київ, що тривала з вечора 29 до ночі 30 вересня, забрала життя двох людей, ще четверо отримали поранення. Ворожі обстріли спричинили масштабні руйнування та пожежі у чотирьох районах столиці. Вогонь охопив приватні будинки, складські приміщення та відкриті території.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України, передає Новини.LIVE.

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У Києві вже двоє загиблих через обстріли

Серія ворожих ударів, яка не припинялася з вечора 29 вересня до ночі 30 вересня, призвела до трагічних наслідків для жителів столиці. За оновленими даними в столиці вже фіксовано загибель двох людей, ще четверо громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше від атаки на житлову забудову постраждав Святошинський район.

Пожежа в Києві. Фото: ДСНС Києва

Там після обстрілу спалахнув одноповерховий приватний будинок. Крім того, руйнувань та пошкоджень у цьому районі зазнали ще близько десятка приватних осель.

У Подільському районі наслідки обстрілів фіксували за кількома адресами протягом усього періоду атаки. Ще ввечері 29 вересня ворог поцілив у нежитлову будівлю. Удар спровокував пожежу на останньому, шостому поверсі, де горіла покрівля та залишені будівельні матеріали.

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Згодом, уже в ніч проти 30 вересня, російська атака спричинила руйнування та масштабне займання у складській будівлі. Під вогнем опинилася і ще одна локація на Подолі, де в двоповерховому приватному будинку повністю зруйновано перший поверх, а на другому поверсі та даху виникла пожежа. Вогнеборцям вдалося оперативно приборкати всі пожежі.

Пожежі фіксували також в інших частинах Києва, проте там обійшлося без людських жертв та постраждалих. Зокрема, на території Голосіївського району обстріл призвів до займання господарських та будівельних об'єктів. Тим часом у Солом'янському районі удар призвів до загоряння трав'яного настилу на відкритій ділянці.

Новини.LIVE повідомляли, що через постійні обстріли Києва наявні комісії не встигають фіксувати пошкодження майна. Як наголошує голова профільного комітету ВР Олена Шуляк, кількість таких експертних груп потрібно терміново розширювати, адже скарги від киян на затримки надходять щодня.

Реагуючи на безпекові загрози, КНУ імені Тараса Шевченка щонайменше до 16 жовтня перевів усі заняття та роботу адміністрації в онлайн-режим, аби не наражати студентів і колектив на небезпеку.