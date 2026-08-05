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Главная Киев Обстрел Киева: более 30 ракет за 20 минут

Обстрел Киева: более 30 ракет за 20 минут

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 01:16
Россия запустила баллистику по всем районам Киева: есть повреждения
Результаты ракетной атаки столицы. Фото: Instagram

Россияне снова атаковали столицу Украины баллистическими ракетами. Менее, чем за полчаса они выпустили по Киеву около 30 ракет разных наименований. Взрывы звучали в большинстве районов города. 

Враг запустил баллистику из нескольких локаций, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы. 

Взрывы начали звучать в Киеве вскоре после полуночи в среду, 5 августа. Россияне били по логистическим объектам, складам, производственным объектам, гражданским объектам. По столице прилетело несколько видов ракет, включая "Цирконы". 

Пожары в Киеве
Зарево от пожаров в Киеве. Фото: Instagram

Что известно о последствиях атаки 

В Оболонском районе зафиксированы попадания в офисное здание. Позже стало известно и о попадании в жилую многоэтажку. О пострадавших станет известно позже. 

Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил о вызове медиков в Святошинский район столицы. Жители правого берега стали жаловаться на едкий запах дыма. 

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Тем временем на столицу продолжают лететь реактивных беспилотники. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что использование россиянами FPV-дронов для охоты на гражданских лиц приобрело явный системный и сознательный характер

Ранее Новини.LIVE сообщали, что СБУ заявила о нанесении ударов по более чем 100 стратегическим объектам РФ за 40 дней. 

Киев обстрелы война в Украине
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
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