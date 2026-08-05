Россия запустила баллистику по всем районам Киева: есть повреждения

Обстрел Киева: более 30 ракет за 20 минут
Россияне снова атаковали столицу Украины баллистическими ракетами. Менее, чем за полчаса они выпустили по Киеву около 30 ракет разных наименований. Взрывы звучали в большинстве районов города.
Враг запустил баллистику из нескольких локаций, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы.
Взрывы начали звучать в Киеве вскоре после полуночи в среду, 5 августа. Россияне били по логистическим объектам, складам, производственным объектам, гражданским объектам. По столице прилетело несколько видов ракет, включая "Цирконы".
Что известно о последствиях атаки
В Оболонском районе зафиксированы попадания в офисное здание. Позже стало известно и о попадании в жилую многоэтажку. О пострадавших станет известно позже.
Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил о вызове медиков в Святошинский район столицы. Жители правого берега стали жаловаться на едкий запах дыма.
Тем временем на столицу продолжают лететь реактивных беспилотники.
Напомним, Новини.LIVE писали о том, что использование россиянами FPV-дронов для охоты на гражданских лиц приобрело явный системный и сознательный характер.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что СБУ заявила о нанесении ударов по более чем 100 стратегическим объектам РФ за 40 дней.