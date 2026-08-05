Обстрел Киева: более 30 ракет за 20 минут

Результаты ракетной атаки столицы. Фото: Instagram

Максим Яворницкий Редактор, спортивная редакция

Россияне снова атаковали столицу Украины баллистическими ракетами. Менее, чем за полчаса они выпустили по Киеву около 30 ракет разных наименований. Взрывы звучали в большинстве районов города.

Враг запустил баллистику из нескольких локаций, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы.

Взрывы начали звучать в Киеве вскоре после полуночи в среду, 5 августа. Россияне били по логистическим объектам, складам, производственным объектам, гражданским объектам. По столице прилетело несколько видов ракет, включая "Цирконы".

Зарево от пожаров в Киеве. Фото: Instagram

Что известно о последствиях атаки

В Оболонском районе зафиксированы попадания в офисное здание. Позже стало известно и о попадании в жилую многоэтажку. О пострадавших станет известно позже.

Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил о вызове медиков в Святошинский район столицы. Жители правого берега стали жаловаться на едкий запах дыма.

Тем временем на столицу продолжают лететь реактивных беспилотники.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что использование россиянами FPV-дронов для охоты на гражданских лиц приобрело явный системный и сознательный характер.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что СБУ заявила о нанесении ударов по более чем 100 стратегическим объектам РФ за 40 дней.