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Главная Киев Обстрел многоэтажного дома в Киеве унес жизни двух человек

Обстрел многоэтажного дома в Киеве унес жизни двух человек

Ua ru
8 октября 2026 06:18
В результате удара по многоэтажке в Киеве погибли два человека
Спасатель в поврежденном многоэтажном доме. Фото: ГСЧС Киева

Вечером в среду, 7 октября, россияне обстреляли многоэтажный дом в Деснянском районе Киева. Возник пожар. Частично разрушились конструкции на уровне десятого этажа. Есть погибшие

Об этом со ссылкой на ГСЧС Киева сообщает Новини.LIVE.

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Вечером 7 октября 2026 года РФ обстреляла многоэтажку в Киеве
Скриншот сообщения ГСЧС Киева

Последствия обстрела многоэтажного дома в Киеве 7 октября 

В одной из поврежденных квартир обнаружили два тела. 22 человека, в том числе восемь детей, спасли. Еще четверо человек пострадали: двое из них — дети.

Психологи ГСЧС оказали помощь 12 жильцам дома.

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Спасатель в поврежденной многоэтажке в Киеве
Спасатель на месте обстрела. Фото: ГСЧС Киева

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС сообщал, что вечером 7 октября под российским ударом оказался многоэтажный дом в Киеве. Более двух десятков человек удалось спасти. Без пострадавших тоже не обошлось. И среди спасенных, и среди потерпевших были дети.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и Киевскую городскую военную администрацию писал о гибели человека в Оболонском районе. В результате российского обстрела столицы вечером 7 октября загорелся автомобиль. Рядом с ним обнаружили тело женщины.

Киев обстрелы война в Украине погибшие пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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