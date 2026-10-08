В результате удара по многоэтажке в Киеве погибли два человека

Обстрел многоэтажного дома в Киеве унес жизни двух человек
Вечером в среду, 7 октября, россияне обстреляли многоэтажный дом в Деснянском районе Киева. Возник пожар. Частично разрушились конструкции на уровне десятого этажа. Есть погибшие.
Об этом со ссылкой на ГСЧС Киева сообщает Новини.LIVE.
Последствия обстрела многоэтажного дома в Киеве 7 октября
В одной из поврежденных квартир обнаружили два тела. 22 человека, в том числе восемь детей, спасли. Еще четверо человек пострадали: двое из них — дети.
Психологи ГСЧС оказали помощь 12 жильцам дома.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС сообщал, что вечером 7 октября под российским ударом оказался многоэтажный дом в Киеве. Более двух десятков человек удалось спасти. Без пострадавших тоже не обошлось. И среди спасенных, и среди потерпевших были дети.
Также Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и Киевскую городскую военную администрацию писал о гибели человека в Оболонском районе. В результате российского обстрела столицы вечером 7 октября загорелся автомобиль. Рядом с ним обнаружили тело женщины.