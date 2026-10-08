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Головна Київ Обстріл багатоповерхівки в Києві забрав життя двох людей

Обстріл багатоповерхівки в Києві забрав життя двох людей

Ua ru
8 жовтня 2026 06:18
Унаслідок удару по багатоповерхівці в Києві загинули двоє людей
Рятувальник у пошкодженій багатоповерхівці. Фото: ДСНС Києва

Увечері в середу, 7 жовтня, росіяни обстріляли багатоповерхівку в Деснянському районі Києва. Спалахнула пожежа. Частково зруйнувалися конструкції на рівні десятого поверху. Є загиблі

Про це з посиланням на ДСНС Києва передає Новини.LIVE.

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Увечері 7 жовтня 2026 року РФ обстріляла багатоповерхівку в Києві
Скриншот повідомлення ДСНС Києва

Наслідки обстрілу багатоповерхівки в Києві 7 жовтня 

В одній із пошкоджених квартир виявили два тіла. 22 людей, зокрема вісьмох дітей, врятували. Ще четверо людей постраждали: двоє з них — діти.

Психологи ДСНС надали допомогу 12 мешканцям будинку.

Рятувальник у пошкодженій багатоповерхівці в Києві
Рятувальник на місці обстрілу. Фото: ДСНС Києва

Раніше Новини.LIVE з посиланням на ДСНС повідомляв, що ввечері 7 жовтня під російським ударом опинилася багатоповерхівка в Києві. Понад два десятки людей вдалося врятувати. Без постраждалих теж не обійшлося. І серед врятованих, і серед потерпілих були діти.

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Також Новини.LIVE з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка і Київську міську військову адміністрацію писав про загибель людини в Оболонському районі. Унаслідок російського обстрілу столиці ввечері 7 жовтня загорівся автомобіль. Біля нього виявили тіло жінки.

Київ обстріли війна в Україні загиблі постраждалі
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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