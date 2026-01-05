Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Фастовском районе Киевской области погиб человек из-за атаки РФ

В Фастовском районе Киевской области погиб человек из-за атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 08:04
Обстрелы Киевщины — погиб местный житель
Полицейский документирует последствия российской атаки. Фото: Нацполиция

В Киевской области в ночь на 5 января в результате очередной атаки российских войск погиб человек. Правоохранители работают на местах попаданий и фиксируют масштабы разрушений, вызванных обстрелами.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Киевской области.

Реклама
Читайте также:

Обстрелы Киевской области - какие последствия

По данным полиции, во время ударов был уничтожен жилой дом, а также получили повреждения по меньшей мере 13 частных домов, несколько автомобилей и многоквартирный дом.

Наибольшие потери понес Фастовский район, где в результате атаки полностью разрушен частный дом и транспортное средство. Там погиб местный житель. Кроме того, зафиксировано повреждение еще трех автомобилей, двенадцати частных домов и шести гаражей.

null
Пожар после обстрелов. Фото: НПУ

В Вышгородском районе вражеский удар повредил пятиэтажный жилой дом. Из здания эвакуировали жильцов. В Обуховском районе сообщается о повреждении частного домовладения.

Сейчас специалисты документируют последствия обстрелов и обеспечивают безопасность территорий.

Напомним, в Киеве и по Киевской области раздавались громкие взрывы в ночь на 5 января.

Известно, что в Киеве тоже погиб по меньшей мере один человек в результате обстрелов.

смерть пожар Киевская область обстрелы война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации