Обстрелы Киевщины — погиб местный житель

Полицейский документирует последствия российской атаки. Фото: Нацполиция

В Киевской области в ночь на 5 января в результате очередной атаки российских войск погиб человек. Правоохранители работают на местах попаданий и фиксируют масштабы разрушений, вызванных обстрелами.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Киевской области.

Обстрелы Киевской области - какие последствия

По данным полиции, во время ударов был уничтожен жилой дом, а также получили повреждения по меньшей мере 13 частных домов, несколько автомобилей и многоквартирный дом.

Наибольшие потери понес Фастовский район, где в результате атаки полностью разрушен частный дом и транспортное средство. Там погиб местный житель. Кроме того, зафиксировано повреждение еще трех автомобилей, двенадцати частных домов и шести гаражей.

Пожар после обстрелов. Фото: НПУ

В Вышгородском районе вражеский удар повредил пятиэтажный жилой дом. Из здания эвакуировали жильцов. В Обуховском районе сообщается о повреждении частного домовладения.

Сейчас специалисты документируют последствия обстрелов и обеспечивают безопасность территорий.

Напомним, в Киеве и по Киевской области раздавались громкие взрывы в ночь на 5 января.

Известно, что в Киеве тоже погиб по меньшей мере один человек в результате обстрелов.