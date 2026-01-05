Обстрелы Киевщины — погиб местный житель

В Фастовском районе Киевской области погиб человек из-за атаки РФ
В Киевской области в ночь на 5 января в результате очередной атаки российских войск погиб человек. Правоохранители работают на местах попаданий и фиксируют масштабы разрушений, вызванных обстрелами.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Киевской области.
Обстрелы Киевской области - какие последствия
По данным полиции, во время ударов был уничтожен жилой дом, а также получили повреждения по меньшей мере 13 частных домов, несколько автомобилей и многоквартирный дом.
Наибольшие потери понес Фастовский район, где в результате атаки полностью разрушен частный дом и транспортное средство. Там погиб местный житель. Кроме того, зафиксировано повреждение еще трех автомобилей, двенадцати частных домов и шести гаражей.
В Вышгородском районе вражеский удар повредил пятиэтажный жилой дом. Из здания эвакуировали жильцов. В Обуховском районе сообщается о повреждении частного домовладения.
Сейчас специалисты документируют последствия обстрелов и обеспечивают безопасность территорий.
Напомним, в Киеве и по Киевской области раздавались громкие взрывы в ночь на 5 января.
Известно, что в Киеве тоже погиб по меньшей мере один человек в результате обстрелов.
