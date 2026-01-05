Обстріли Київщини — загинув місцевий житель

Поліцейський документує наслідки російської атаки. Фото: Нацполіція

У Київській області в ніч проти 5 січня внаслідок чергової атаки російських військ загинула людина. Правоохоронці працюють на місцях влучань і фіксують масштаби руйнувань, спричинених обстрілами.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Київській області.

Обстріли Київської області — які наслідки

За даними поліції, під час ударів було знищено житловий будинок, а також зазнали пошкоджень щонайменше 13 приватних осель, кілька автомобілів і багатоквартирний будинок.

Найбільших втрат зазнав Фастівський район, де внаслідок атаки повністю зруйновано приватний будинок і транспортний засіб. Там загинув місцевий мешканець. Крім того, зафіксовано пошкодження ще трьох автомобілів, дванадцяти приватних будинків і шести гаражів.

Пожежа після обстрілів. Фото: НПУ

У Вишгородському районі ворожий удар пошкодив п'ятиповерховий житловий будинок. З будівлі евакуювали мешканців. В Обухівському районі повідомляється про пошкодження приватного домоволодіння.

Наразі фахівці документують наслідки обстрілів і забезпечують безпеку територій.

Нагадаємо, у Києві та по Київській області лунали гучні вибухи у ніч проти 5 січня.

Відомо, що в Києві теж загинула щонайменше одна людина внаслідок обстрілів.