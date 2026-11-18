Машины едут по мосту. Фото иллюстративное: скриншот из Google Maps

Северный мост в Киеве подвергся российскому обстрелу, в результате которого было повреждено дорожное полотно. В то же время его основная опорная конструкция, по оценке экспертов, не имеет критических повреждений: пилон не отклонился от вертикального положения, а ванты удалось подтянуть. Движение по мосту уже частично возобновлено.

Об этом в эфире "Киевского времени" рассказал эксперт Виктор Глеба.

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Состояние конструкций

Во время российской атаки на столицу 16 ноября враг пытался поразить не только дорожное полотно Северного моста, но и его опоры. По словам Виктора Глебы, он лично осмотрел пилон моста. По результатам оценки специалистов, опорная конструкция не получила критических повреждений. В частности, никаких отклонений от вертикального положения не зафиксировано.

"Если есть какое-то отклонение по вертикали, значит, есть повреждение. Сейчас все нормально", — пояснил Глеба.

Также эксперт сообщил, что ночью удалось подтянуть ванты моста. На данный момент движение по переправе уже частично восстановлено.

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Кто будет ремонтировать мосты

Виктор Глеба отметил, что у Украины есть специалисты для восстановления таких объектов. Кроме того, недавно создали две новые мостовые бригады, которые смогут выполнять ремонтные работы. В то же время остается проблема с нехваткой специалистов, в частности сварщиков. Эксперт призвал народных депутатов обратить внимание на вопрос об их освобождении от мобилизации.

"Все-таки не нужно сейчас отправлять сварщиков на фронт, они нужны здесь. Специалисты таких специальностей должны восстанавливать ту инфраструктуру, которая сегодня имеет критическое значение для Киева", — подчеркнул эксперт.

Удары по Киеву

Отметим, поздно вечером 16 ноября российские войска нанесли баллистический удар по Киеву. Под атакой оказались сразу два моста через Днепр — Северный и Южный. О попаданиях сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 23:26. Уже через минуту Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе баллистической ракеты. Впоследствии зафиксировали повторный запуск ракет в направлении столицы. В 23:34 Виталий Кличко сообщил о работе противовоздушной обороны и призвал киевлян находиться в укрытиях. После атаки также были зафиксированы повреждения объектов критической инфраструктуры. В некоторых районах города возникли перебои с водо- и теплоснабжением.

Как сообщали Новини.LIVE, глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов сообщил в среду, 18 ноября, что в Киеве начали строить понтонные переправы через реку Днепр. Работы планируют завершить в течение двух-трех месяцев.

Также Новини.LIVE писали, что в среду, 18 ноября, в Киеве временно приостановили работу комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на Северном и Южном мостах. Оборудование отключили с 13:00 по соображениям безопасности и по техническим причинам, а ограничения касаются камер, расположенных в обоих направлениях движения.