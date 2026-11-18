Машини їдуть по мосту. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

Північний міст у Києві зазнав російського обстрілу, під час якого було пошкоджено дорожнє полотно. Водночас його основна опорна конструкція, за оцінкою експертів, не має критичних пошкоджень: пілон не відхилився від вертикального положення, а ванти вдалося підтягнути. Рух мостом уже частково відновили.

Про це в ефірі "Київського часу" розповів експерт Віктор Глеба.

Реклама

Стан конструкцій

Під час російської атаки на столицю 16 листопада, ворог намагався уразити не лише дорожнє полотно Північного мосту, а й його опори. За словами Віктора Глеби, він особисто оглянув пілон мосту. За результатами оцінки фахівців, опорна конструкція не зазнала критичних пошкоджень. Зокрема, жодних відхилень від вертикального положення не зафіксували.

"Якщо йде відхилення якесь по вертикалі, значить є ураження. Зараз все нормально", — пояснив Глеба.

Також експерт повідомив, що вночі вдалося підтягнути ванти мосту. Наразі рух переправою вже частково відновили.

Читайте також:

Хто ремонтуватиме мости

Віктор Глеба зазначив, що Україна має фахівців для відновлення таких об'єктів. Крім того, нещодавно створили дві нові мостові бригади, які зможуть виконувати ремонтні роботи. Водночас залишається проблема з нестачею спеціалістів, зокрема зварювальників. Експерт закликав народних депутатів звернути увагу на питання їхнього бронювання від мобілізації.

"Все-таки не треба зварювальників тягти зараз на фронт, вони потрібні тут. Фахівці таких спеціальностей мають відновлювати ту інфраструктуру, яка є критичною на сьогодні для Києва", — наголосив експерт.

Удари по Києву

Зазначимо, пізно ввечері 16 листопада російські війська завдали балістичного удару по Києву. Під атакою опинилися одразу два мости через Дніпро — Північний і Південний. Про влучання повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 23:26. Уже за хвилину Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу балістичної ракети. Згодом зафіксували повторний запуск ракет у напрямку столиці. О 23:34 Віталій Кличко повідомив про роботу протиповітряної оборони та закликав киян перебувати в укриттях. Після атаки також зафіксували пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. У деяких районах міста виникли перебої з водо- та теплопостачанням.

Як повідомляли Новини.LIVE, очільник Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов повідомив у середу, 18 листопада, що в Києві почали будувати понтонні переправи через річку Дніпро. Роботи планують завершити за період двох-трьох місяців.

Також Новини.LIVE писали, що у середу, 18 листопада, у Києві тимчасово припинили роботу комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху на Північному та Південному мостах. Обладнання відключили з 13:00 через безпекові та технічні причини, а обмеження стосуються камер, розташованих в обох напрямках руху.