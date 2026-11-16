Люди выходят из маршрутки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве обостряется кризис пассажирских перевозок: у коммунальных служб уже сейчас остро не хватает автобусов и водителей, возникают серьезные сложности с наймом персонала. На этом фоне мэр Виталий Кличко отверг идею введения бесплатного проезда, оценив такие расходы в 20 миллиардов гривен, которые город не сможет покрыть без государственных дотаций. Экономист Алексей Кущ предлагает развернуть в Киеве два понтонных моста для грузовиков, чтобы преодолеть столичный транспортный коллапс. В то же время аналитик призывает Киев ввести бесплатный проезд по примеру Харькова.

Об этом Алексей Кущ рассказал эксклюзивно в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі".

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В Киеве серьезные проблемы с поиском водителей общественного транспорта

Киевский общественный транспорт столкнулся с масштабными логистическими и кадровыми проблемами. Коммунальному автопарку критически не хватает рабочих автобусов, а предприятия испытывают острый дефицит водителей. Дополнительно ситуацию на предприятиях усугубляют проблемы с процессом отстранения сотрудников от мобилизации.

На фоне этих трудностей мэр Киева Виталий Кличко резко прокомментировал идею об отмене платы за проезд для населения. По его подсчетам, такой шаг станет непосильным бременем для казны.

"Это будет стоить около 20 миллиардов гривен. Это обслуживание, это топливо, это зарплата и так далее. Если правительство выходит с такими предложениями, мы готовы это сделать, но обязательно должна быть компенсация от правительства", — подчеркнул глава столицы.

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В то же время он признал, что сейчас центральная власть испытывает финансовые затруднения.

"Насколько я знаю, сейчас очень сложная ситуация с деньгами и в правительстве, и в государстве. И я не считаю, что эта инициатива была прагматичной и такой, какой должна быть. Город не может взять на себя такую значительную нагрузку для своего бюджета", — пояснил Виталий Кличко.

Как Киев мог бы перенять опыт Харькова в сфере перевозок

Финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ убежден, что во время военного положения жители мегаполисов должны пользоваться транспортом абсолютно бесплатно. Он называет это базовым элементом социальной мобильности, уровень которой не должен зависеть от наличия денег в кармане пассажира.

В качестве успешного примера Кущ привел Харьков — крупный город, расположенный всего в 25 километрах от линии фронта, однако местные власти сумели отменить плату за проезд.

Экономист подчеркнул, что для такого шага Харькову не потребовались никакие специальные решения со стороны правительства. Эксперт считает, что подобные инициативы относятся к прямой компетенции органов местного самоуправления, тогда как принуждение со стороны центральной власти означало бы нарушение субординации.

Текущее состояние инфраструктуры Алексей Кущ называет совместной ответственностью правительства и руководства Киева. Он прямо упрекнул столичных чиновников в расточительстве, упомянув о неуместной перекладке асфальта во многих районах вместо направления средств на насущные военные нужды.

Однако аналитик встал на защиту мэра в стратегических вопросах безопасности. Кущ подчеркнул, что Виталий Кличко не обязан создавать противовоздушную оборону или прогнозировать российские ракетные удары по мостам, поскольку это прямые полномочия центральной власти. По словам эксперта, именно государство должно информировать местные администрации об угрозах для переправ и давать четкие сигналы относительно продолжительности боевых действий.

Алексей Кущ предложил государству развернуть через реку как минимум два понтонных моста. По его замыслу, эти альтернативные переправы необходимо выделить исключительно для движения грузовиков. Такое распределение логистики позволит крупногабаритным транспортным средствам полностью освободить существующие капитальные мосты. В результате их пропускная способность станет доступна для гражданских автомобилей, что могло бы помочь значительно уменьшить пробки.

Новини.LIVE сообщали, что из-за масштабных российских атак по мостам и другим критическим объектам в Киеве возникли проблемы с логистикой и работой общественного транспорта.

В воскресенье, 15 ноября, в Киеве временно изменили схему движения по проспекту Романа Шухевича. В связи с этим проезд по Северному мосту с левого берега на правый открыли исключительно для общественного транспорта.

Депутат Верховной Рады Владимир Крейденко предположил, что открытый участок "зеленой" ветки метро может не курсировать между берегами вплоть до начала 2027 года. В качестве альтернативы он предложил уже сейчас запустить речные перевозки между Славутичем и Почтовой площадью, согласовав маршрут с военной администрацией.

Параллельно в городе готовятся к строительству двух новых мостовых переходов через Днепр из быстровозводимых конструкций на специальных опорах — основные работы планируется завершить до конца февраля. А вот проект туннелей под Днепром, по словам депутата от "Слуги народа" Александра Качуры, застрял, несмотря на готовность США помочь с финансированием. Политик обвинил в этом министра Николая Калашника и призвал СБУ проверить его решения.

Из-за перебоев с метро и мостами Владимир Зеленский после селекторного совещания поручил подготовить программу бесплатного проезда в наземном транспорте столицы. Однако адвокат Полина Марченко предупреждает, что резкий скачок спроса может только обострить ситуацию из-за ощутимого дефицита водителей в Киеве.