Люди виходять з маршрутки в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві загострюється криза пасажирських перевезень: комунальникам уже зараз критично бракує автобусів і водіїв, виникають серйозні складнощі з бронюванням працівників. На тлі цього мер Віталій Кличко відкинув ідею запровадження безкоштовного проїзду, оцінивши такі витрати у 20 мільярдів гривень, які місто не потягне без урядових дотацій. Економіст Олексій Кущ пропонує розгорнути у Києві два понтонні мости для вантажівок, щоб подолати столичний транспортний колапс. Водночас аналітик закликає Київ запровадити безкоштовний проїзд за прикладом Харкова.

Про це Олексій Кущ розповів ексклюзивно в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

Реклама

У Києві серйозні проблеми з пошуком водіїв громадського транспорту

Київська громадського транспорту зіткнулася з масштабними логістичними та кадровими викликами. Комунальному автопарку критично не вистачає робочих автобусів, а підприємства відчувають гострий дефіцит водіїв. Додатково ситуацію на підприємствах погіршують проблеми з процесом бронювання співробітників від мобілізації.

На тлі цих труднощів міський голова Києва Віталій Кличко різко прокоментував ідею щодо скасування плати за проїзд для населення. За його підрахунками, такий крок стане непідйомним тягарем для скарбниці.

"Це коштуватиме під 20 мільярдів гривень. Це обслуговування, це пальне, це зарплата і так далі. Якщо уряд виходить з такими пропозиціями, ми готові це зробити, але обов'язково повинна бути компенсація від уряду", — наголосив очільник столиці.

Читайте також:

Водночас він визнав, що зараз центральна влада обмежена у фінансах.

"Наскільки я знаю, зараз дуже складна ситуація і в уряді, і в державі з грошима. І я не вважаю, що ця ініціатива була прагматичною і такою, яка повинна бути. Місто не може взяти таку велику складову для свого бюджету", — пояснив Віталій Кличко.

Як Київ міг би запозичити досвід Харкова щодо перевезень

Фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ переконаний, що під час воєнного стану жителі мегаполісів повинні користуватися транспортом абсолютно безоплатно. Він називає це базовим елементом соціальної мобільності, рівень якої не має залежати від наявності грошей у кишені пасажира.

Як успішний приклад Кущ навів Харків — велике місто, яке розташоване всього за 25 кілометрів від лінії фронту, проте місцева влада зуміла скасувати плату за проїзд.

Економіст підкреслив, що для такого кроку Харкову не знадобилися жодні спеціальні рішення з боку уряду. Експерт вважає, що подібні ініціативи належать до прямої компетенції органів місцевого самоврядування, тоді як примус із боку центральної влади означав би порушення субординації.

Поточний стан інфраструктури Олексій Кущ називає спільною відповідальністю уряду та керівництва Києва. Він прямо дорікнув столичним посадовцям за марнотратство, згадавши про недоречне перекладання асфальту в багатьох районах замість спрямування грошей на нагальні воєнні потреби.

Однак аналітик став на захист міського голови у стратегічних безпекових питаннях. Кущ наголосив, що Віталій Кличко не зобов'язаний створювати протиповітряну оборону чи прогнозувати російські ракетні удари по мостах, оскільки це прямі повноваження центральної влади. За словами експерта, саме держава мусить інформувати місцеві адміністрації про загрози для переправ та надавати чіткі сигнали щодо тривалості бойових дій.

Олексій Кущ запропонував державі розгорнути через річку щонайменше два понтонні мости. За його задумом, ці альтернативні переправи необхідно виділити виключно для переміщення вантажівок. Такий розподіл логістики дозволить великогабаритному транспорту повністю звільнити існуючі капітальні мости. У результаті їхня пропускна здатність дістанеться цивільним автомобілям, що могло б допомогти значно зменшити затори.

Новини.LIVE інформували, що через масштабні російські атаки по мостах та інших критичних об'єктах, в Києві виникли проблеми з логістикою та роботою громадського транспорту.

У неділю, 15 листопада, у Києві тимчасово змінили схему руху проспектом Романа Шухевича. Відтак проїзд Північним мостом із лівого берега на правий відкрили виключно для громадського транспорту.

Нардеп Володимир Крейденко припустив, що відкрита ділянка зеленої гілки метро може не курсувати між берегами аж до початку 2027 року. Як альтернативу він запропонував уже зараз запустити річкові перевезення між Славутичем та Поштовою площею, погодивши маршрут із військовою адміністрацією.

Паралельно в місті готуються звести два нові мостові переходи через Дніпро зі швидкоспоруджуваних конструкцій на спеціальних опорах — основні роботи планують закінчити до кінця лютого. А от проєкт тунелів під Дніпром, за словами депутата від "Слуги Народу" Олександра Качури, забуксував попри готовність США допомогти з фінансуванням. Політик звинуватив у цьому міністра Миколу Калашника й закликав СБУ перевірити його рішення.

Через перебої з метро та мостами Володимир Зеленський після селекторної наради доручив підготувати програму безкоштовного проїзду в наземному транспорті столиці. Проте адвокат Поліна Марченко застерігає, що різкий стрибок попиту може лише загострити ситуацію через відчутний дефіцит водіїв у Києві.