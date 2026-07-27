Организатора выставки в Киевской области поместили под стражу на 60 суток

Представители Киевской областной прокуратуры в зале суда. Фото: Офис Генерального прокурора

Суд избрал меру пресечения в отношении организатора трагической выставки военной техники в Киевской области Василия Гончарука, которую атаковали россияне. Подозреваемого поместили под стражу на 60 суток без возможности внесения денежного залога. Мужчину арестовали непосредственно в зале судебных заседаний сразу после оглашения постановления.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Обвинение в служебной халатности

Руководителю ассоциации "Армада" Василию Гончаруку инкриминируют служебную халатность, которая привела к массовой гибели граждан во время действия военного положения. По ч. 3 статьи 367 Уголовного кодекса Украины задержанному грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Задержанный Василий Гончарук в зале суда. Фото: Офис генерального прокурора

"Суд постановил содержать подозреваемого под стражей без определения размера залога", — сообщили в Офисе генерального прокурора.

Последствия баллистического обстрела

Российские войска нанесли удар утром 24 июля, применив три баллистические ракеты «Искандер-М» или «С-400». Силам ПВО удалось перехватить лишь одну ракету, а остальные попали в частный полигон в Бучанском районе.

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Как ранее сообщали Новини.LIVE, число жертв этого ракетного обстрела постепенно увеличивалось из-за тяжелых травм раненых. На данный момент известно, что в результате теракта погибли 11 человек, ещё около сотни получили ранения, а в больнице впоследствии скончался дипломат Мальтийского ордена.

Также мы сообщали, что в ассоциации «Армада» заявили, что выставка проходила в закрытом формате , а количество участников и доступ к месту проведения были ограничены.