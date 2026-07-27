Організатора виставки на Київщині відправили під варту на 60 діб

Представники Київської обласної прокуратури в залі суда. Фото: Офіс Генерального прокурора

Суд обрав запобіжний захід організатору трагічної виставки військової техніки в Київській області Василю Гончаруку, яку атакували росіяни. Підозрюваного відправили під варту на 60 діб без можливості внесення грошової застави. Чоловіка заарештували безпосередньо у залі судових засідань одразу після оголошення ухвали.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Звинувачення у службової недбалості

Керівнику асоціації "Армада" Василю Гончаруку інкримінують службову недбалість, яка призвела до масової загибелі громадян під час дії воєнного стану. За ч.3 статті 367 Кримінального кодексу України затриманому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Затриманий Василь Гончарук у залі суда. Фото: Офіс Генпрокурора

"Суд постановив тримати підозрюваного під вартою без визначення розміру застави", — розповіли у Офісі Генпрокурора.

Наслідки балістичного обстрілу

Російські війська завдали удару вранці 24 липня, використавши три балістичні ракети "Іскандер-М" або "С-400". Силам ППО вдалося перехопити лише одну ракету, а інші поцілили по приватному полігону в Бучанському районі.

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Як писали Новини.LIVE раніше, кількість жертв цього ракетного обстрілу збільшувалася поступово через важкі травми поранених. Наразі відомо, що внаслідок теракту загинули 11 осіб, ще близько сотні зазнали поранень, а у лікарні згодом помер дипломат Мальтійського ордену.

Також ми писали, що інформували, що в асоціації "Армада" заявили, що виставка проходила у закритому форматі, а кількість учасників і доступ до локації були обмежені.