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Главная Киев Осколки в волосах: как киевляне пережили атаку на Соломенский район

Осколки в волосах: как киевляне пережили атаку на Соломенский район

Ua ru
8 сентября 2026 12:51
Репортаж
Ночной обстрел Киева 8 сентября: жители Соломенского района рассказали о нападении
Последствия российского удара по Киеву 8 сентября. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Жители Соломенского района Киева приходят в себя после серии ночных российских ударов 8 сентября, унесших жизни как минимум двух горожан. Люди рассказывают, что взрывы раздавались один за другим и очень близко. У некоторых жителей квартиры полностью разрушены, другие спасают имущество, оставшееся после пожаров, охвативших трехэтажное и пятиэтажное здания.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Диана Шликова с места событий.

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Люди не знали, куда прятаться во время серии взрывов в Киеве

Наибольший удар во время ночной атаки на столицу пришелся на Соломенский район, который стал эпицентром разрушений и человеческих жертв. Серия вражеских атак унесла жизни как минимум двух человек.

Еще восемь местных жителей в возрасте от 22 до 65 лет получили травмы различной степени тяжести. Медики диагностировали у них осколочные и резаные раны, а также повреждения конечностей, туловища, шеи и лица.

Местные жители, проживающие вблизи эпицентра попаданий, признаются, что слышали три удара подряд. Люди до сих пор находятся в состоянии глубокого шока, с ужасом ожидая возможных новых атак, и говорят, что выжили чудом и буквально "родились в рубашке".

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В результате российского обстрела в этом же районе загорелись сразу несколько объектов. Огонь охватил нежилое помещение, а также пятиэтажный и трехэтажный дома.

Киевлянка Наталья, чья квартира расположена на разрушенном последнем этаже, до сих пор не может понять, как ей удалось выжить. Женщина говорит, что жилье в руинах, ее квартира усыпана обломками и битым стеклом.

"На последнем этаже ничего не осталось. Между комнатами стекло по всей квартире. У нас даже с потолка в подъезде всё осыпалось. С крыши прямо. Мы все собрались перед домом. А дальше по улице ещё больше разрушений», — говорит киевлянка.

Последствия российского террора зафиксировали не только в Соломенском районе. В целом инфраструктура Киева понесла масштабные повреждения. Известно, что в результате обстрелов были разрушены поликлиника, здание школы и как минимум 14 многоэтажных домов. Кроме того, повреждены десятки автомобилей горожан и ряд других гражданских сооружений. Пострадавшие есть и в других частях столицы, в частности, на территории Дарницкого района получил травму 29-летний иностранец.

Новини.LIVE сообщали, что мониторинговые каналы проанализировали, как именно российская армия нанесла комбинированный удар по столице и Киевской области ракетами и беспилотниками-камикадзе. Появилась карта, откуда залетали дроны и ракеты.

В результате ночной атаки погибли двое жителей Соломенского района Киева, где из-за падения обломков загорелись жилые дома и нежилые здания. Жители наиболее пострадавших домов пытаются спасти уцелевшее имущество и оправиться от удара. Новини.LIVE показали фото последствий атак России по Соломенскому району.

Киев обстрелы война в Украине разрушения Соломенский район
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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