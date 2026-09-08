Нічний обстріл Києва 8 вересня: мешканці Солом'янського розповіли про атаку

Наслідки атаки Росії по Києву 8 вересня. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Мешканці Солом'янського району Києва оговтуються після серії нічних російських ударів 8 вересня, які забрали життя щонайменше двох містян. Люди розповідають, що вибухи лунали один за одним і дуже близько. В деяких мешканців повністю зруйновані квартири, інші рятують майно, що лишилося з пожежі, які охопили триповерхову і п'ятиповерхову будівлі.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова з місця подій.

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Люди не знали куди ховатися піл час серії вибухів в Києві

Найбільший удар під час нічної атаки на столицю припав на Солом'янський район, який став епіцентром руйнувань та людських жертв. Серія ворожих атак забрала життя щонайменше двох людей.

Ще восьмеро місцевих жителів віком від 22 до 65 років отримали травми різного ступеня тяжкості. Медики діагностували у них осколкові та різані рани, а також ушкодження кінцівок, тулуба, шиї та обличчя.

Місцеві мешканці, які живуть поблизу епіцентру влучань, зізнаються, що чули три удари поспіль. Люди досі перебувають у стані глибокого шоку, з жахом очікуючи можливих нових атак, та кажуть, що вижили дивом і буквально "народилися у сорочці".

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Від російського обстрілу у цьому ж районі спалахнули одразу кілька об'єктів. Вогонь охопив нежитлове приміщення, а також п'ятиповерховий та триповерховий будинки.

Киянка Наталя, чиє помешкання розташоване на понівеченому останньому поверсі, досі не може збагнути, як їй вдалося вціліти. Жінка каже, що житло в руїнах, її квартира всіяна уламками та битим склом.

"На останньому поверсі немає нічого. Між кімнатами скло по всій квартирі. В нас навіть зі стелі в під'їзді все просипалося. Із даху прямо. Ми усі позбиралися перед будинком. А далі по вулиці ще більше руйнувань", — каже киянка.

Наслідки російського терору зафіксували не лише в Солом'янському районі. Загалом інфраструктура Києва зазнала масштабних пошкоджень. Відомо, що обстрілами було розбито поліклініку, будівлю школи та щонайменше 14 багатоповерхових будинків. Крім того, понівечено десятки автомобілів містян та низку інших цивільних споруд. Постраждалі є і в інших частинах столиці, зокрема, на території Дарницького району травмувався 29-річний іноземець.

Новини.LIVE повідомляли, що моніторингові канали проаналізували, як саме російська армія завдала комбінованого удару по столиці та Київській області ракетами й безпілотниками-камікадзе. З'явилася карта, звідки залітали дрони та ракети.

Унаслідок нічної атаки загинули двоє мешканців Солом'янського району Києва, де через падіння уламків спалахнули житлові будинки та нежитлові будівлі. Жителі найбільш постраждалих будинків намагаються врятувати вціліле майно та оговтатися від удару. Новини.LIVE показали фото наслідків атак Росії по Солом'янському району.