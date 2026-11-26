Электрик проводит ремонт сетей. Фото: ДТЭК

В четверг, 26 ноября 2026 года, в Киеве и Киевской области действуют стабилизационные графики почасовых отключений электроэнергии. Для трех очередей в области ночное время без электроснабжения сократили, тогда как в Киеве почасовые отключения действуют в течение дня и вечера для всех 60 подочередей. В то же время из-за нестабильной ситуации в энергосистеме и регулярных атак со стороны России графики еще могут измениться в течение дня.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные ДТЭК.

Реклама

Графики отключения света в Киевской области

В четверг, 26 ноября 2026 года, в Киеве и Киевской области действуют почасовые отключения электроэнергии согласно графикам, обнародованным ДТЭК "Киевские электросети" и ДТЭК "Киевские региональные электросети".

Актуальное расписание для всех групп области на 26 ноября следующее:

Очередь 1.1: 00:00 – 00:30, 10:00 – 14:30, 20:30 – 24:00 (обновлено)

Очередь 1.2: 10:00 – 14:30, 20:30 – 24:00

Очередь 2.1: 00:00 – 01:00, 11:00 – 17:30, 21:30 – 24:00 (обновлено)

Очередь 2.2: 00:00 – 01:00, 11:00 – 17:30 (обновлено)

Смена 3.1: 06:00 – 08:30, 14:00 – 20:00

Смена 3.2: 06:00 – 10:30, 14:00 – 18:30

Очередь 4.1: 06:00 – 07:30, 13:00 – 20:00

Смена 4.2: 06:00 – 07:30, 13:00 – 20:00

Смена 5.1: 08:00 – 13:30, 18:00 – 22:00

Смена 5.2: 08:00 – 11:30, 17:00 – 22:00

Смена 6.1: 07:00 – 11:30, 17:00 – 21:00

Очередь 6.2: 07:00 – 10:30, 16:00 – 21:00

График отключений в Киеве на 26 ноября

В Киеве ограничения применяются к 60 подочередям (от 1.1 до 60.1), которые имеют одинаковое расписание в пределах 12 часовых групп:

Читайте также:

Очереди 1.1, 13.1, 25.1, 37.1, 49.1: 08:00 – 12:30, 16:00 – 20:00

Очереди 2.1, 14.1, 26.1, 38.1, 50.1: 09:00 – 13:30, 17:00 – 21:30

Очереди 3.1, 15.1, 27.1, 39.1, 51.1: 09:30 – 14:00, 18:00 – 22:00

Очереди 4.1, 16.1, 28.1, 40.1, 52.1: 10:00 – 14:30, 18:30 – 22:30

Очереди 5.1, 17.1, 29.1, 41.1, 53.1: 10:00 – 15:00, 19:00 – 24:00

Очереди 6.1, 18.1, 30.1, 42.1, 54.1: 10:30 – 15:30, 21:30 – 24:00

Очереди 7.1, 19.1, 31.1, 43.1, 55.1: 12:30 – 17:00, 22:30 – 24:00

Очереди 8.1, 20.1, 32.1, 44.1, 56.1: 13:30 – 18:00

Очереди 9.1, 21.1, 33.1, 45.1, 57.1: 06:00 – 09:00, 14:00 – 18:30

Очереди 10.1, 22.1, 34.1, 46.1, 58.1: 06:00 – 09:30, 14:30 – 19:00

Очереди 11.1, 23.1, 35.1, 47.1, 59.1: 06:00 – 10:00, 15:00 – 20:00

Очереди 12.1, 24.1, 36.1, 48.1, 60.1: 06:00 – 10:30, 15:30 – 20:30

Новини.LIVE сообщали, что Россия продолжает целенаправленно наносить удары по украинской энергетике. В среду, 25 ноября, под массированный обстрел попала одна из теплоэлектростанций ДТЭК. Из-за существенных повреждений оборудования станция была вынуждена остановить производство электроэнергии, и этот удар стал уже не первой масштабной атакой на объекты компании.

На фоне постоянных обстрелов международные партнеры наращивают финансирование на восстановление энергосистемы. Так, Норвегия перечислила в Фонд поддержки энергетики Украины очередной транш в размере 46,3 млн евро, увеличив свой общий вклад до 255,6 млн евро. Эти средства пойдут на оперативную закупку ремонтного оборудования. Кроме того, о намерении выделить этому же фонду ещё 7,5 млн евро заявила Финляндия.