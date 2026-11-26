Електрик проводить ремонт мереж. Фото: ДТЕК

У четвер, 26 листопада 2026 року, у Києві та на Київщині застосовують стабілізаційні графіки погодинних відключень електроенергії. Для трьох черг в області нічний час без електропостачання скоротили, тоді як у Києві погодинні знеструмлення діють протягом дня та вечора для всіх 60 підчерг. Водночас через нестабільну ситуацію в енергосистемі та регулярні атаки з боку Росії, графіки ще можуть змінитися впродовж дня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від ДТЕК.

Реклама

Графіки відключення світла в Київській області

У четвер, 26 листопада 2026 року, у Києві та Київській області діють погодинні відключення електроенергії за розкладами, які оприлюднили ДТЕК Київські електромережі та ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Актуальний розклад для всіх груп області на 26 листопада такий:

Черга 1.1: 00:00 – 00:30, 10:00 – 14:30, 20:30 – 24:00 (оновлено)

Черга 1.2: 10:00 – 14:30, 20:30 – 24:00

Черга 2.1: 00:00 – 01:00, 11:00 – 17:30, 21:30 – 24:00 (оновлено)

Черга 2.2: 00:00 – 01:00, 11:00 – 17:30 (оновлено)

Черга 3.1: 06:00 – 08:30, 14:00 – 20:00

Черга 3.2: 06:00 – 10:30, 14:00 – 18:30

Черга 4.1: 06:00 – 07:30, 13:00 – 20:00

Черга 4.2: 06:00 – 07:30, 13:00 – 20:00

Черга 5.1: 08:00 – 13:30, 18:00 – 22:00

Черга 5.2: 08:00 – 11:30, 17:00 – 22:00

Черга 6.1: 07:00 – 11:30, 17:00 – 21:00

Черга 6.2: 07:00 – 10:30, 16:00 – 21:00

Графік відключень у Києві на 26 листопада

У Києві обмеження застосовують для 60 підчерг (від 1.1 до 60.1), які мають однаковий розклад у межах 12 часових груп:

Читайте також:

Черги 1.1, 13.1, 25.1, 37.1, 49.1: 08:00 – 12:30, 16:00 – 20:00

Черги 2.1, 14.1, 26.1, 38.1, 50.1: 09:00 – 13:30, 17:00 – 21:30

Черги 3.1, 15.1, 27.1, 39.1, 51.1: 09:30 – 14:00, 18:00 – 22:00

Черги 4.1, 16.1, 28.1, 40.1, 52.1: 10:00 – 14:30, 18:30 – 22:30

Черги 5.1, 17.1, 29.1, 41.1, 53.1: 10:00 – 15:00, 19:00 – 24:00

Черги 6.1, 18.1, 30.1, 42.1, 54.1: 10:30 – 15:30, 21:30 – 24:00

Черги 7.1, 19.1, 31.1, 43.1, 55.1: 12:30 – 17:00, 22:30 – 24:00

Черги 8.1, 20.1, 32.1, 44.1, 56.1: 13:30 – 18:00

Черги 9.1, 21.1, 33.1, 45.1, 57.1: 06:00 – 09:00, 14:00 – 18:30

Черги 10.1, 22.1, 34.1, 46.1, 58.1: 06:00 – 09:30, 14:30 – 19:00

Черги 11.1, 23.1, 35.1, 47.1, 59.1: 06:00 – 10:00, 15:00 – 20:00

Черги 12.1, 24.1, 36.1, 48.1, 60.1: 06:00 – 10:30, 15:30 – 20:30

Новини.LIVE повідомляли, що Росія продовжує цілеспрямовано бити по українській енергетиці. У середу, 25 листопада, під масований обстріл потрапила одна з теплоелектростанцій ДТЕК. Через суттєві пошкодження обладнання станція змушена була зупинити виробництво електроенергії, і цей удар став уже не першою масштабною атакою на об'єкти компанії.

На тлі постійних обстрілів міжнародні партнери нарощують фінансування на відновлення енергосистеми. Так, Норвегія переказала до Фонду підтримки енергетики України черговий транш у 46,3 млн євро, збільшивши свій загальний внесок до 255,6 млн євро. Ці гроші підуть на швидку закупівлю ремонтного обладнання. До того ж про намір виділити цьому ж фонду ще 7,5 млн євро заявила Фінляндія.