Украинские энергетики. Иллюстративное фото: Укрэнерго

В среду, 25 ноября, в Киеве и Киевской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии из-за дефицита мощности в энергосистеме. Ограничения введены на сутки: с 00:00 до 23:59, однако конкретные часы отсутствия света будут зависеть от группы или подгруппы потребителей.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на обнародованные графики отключений электроэнергии.

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Графики отключений света в Киеве 25 ноября

В столице предусмотрены отключения для 60 групп потребителей. В зависимости от группы электроэнергию будут отключать один или два раза в сутки.

Для отдельных групп ограничения начнутся в 06:00, тогда как другие останутся без света днем или вечером.

Согласно обнародованному расписанию, максимальная суммарная продолжительность отключений для отдельных групп составит до 9,5 часов в сутки.

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Группа 1: 12:00–16:00, 23:00–24:00

Группа 2: 12:00–16:30

Группа 3: 12:30–17:00

Группа 4: 14:00–18:30

Группа 5: 14:30–19:00

Группа 6: 06:00–09:30, 15:00–19:30

Группа 7: 06:00–10:00, 16:00–20:00

Группа 8: 06:00–10:30, 16:30–20:30

Группа 9: 08:00–12:30, 17:00–22:00

Группа 10: 09:30–14:00, 18:30–23:00

Группа 11: 10:00–14:30, 19:00–24:00

Группа 12: 10:30–15:00, 19:30–24:00

Группа 13: 12:00–16:00, 23:00–24:00

Группа 14: 12:00–16:30

Группа 15: 12:30–17:00

Группа 16: 14:00–18:30

Группа 17: 14:30–19:00

Группа 18: 06:00–09:30, 15:00–19:30

Группа 19: 06:00–10:00, 16:00–20:00

Группа 20: 06:00–10:30, 16:30–20:30

Группа 21: 08:00–12:30, 17:00–22:00

Группа 22: 09:30–14:00, 18:30–23:00

Группа 23: 10:00–14:30, 19:00–24:00

Группа 24: 10:30–15:00, 19:30–24:00

Группа 25: 12:00–16:00, 23:00–24:00

Группа 26: 12:00–16:30

Группа 27: 12:30–17:00

Группа 28: 14:00–18:30

Группа 29: 14:30–19:00

Группа 30: 06:00–09:30, 15:00–19:30

Группа 31: 06:00–10:00, 16:00–20:00

Группа 32: 06:00–10:30, 16:30–20:30

Группа 33: 08:00–12:30, 17:00–22:00

Группа 34: 09:30–14:00, 18:30–23:00

Группа 35: 10:00–14:30, 19:00–24:00

Группа 36: 10:30–15:00, 19:30–24:00

Группа 37: 12:00–16:00, 23:00–24:00

Группа 38: 12:00–16:30

Группа 39: 12:30–17:00

Группа 40: 14:00–18:30

Группа 41: 14:30–19:00

Группа 42: 06:00–09:30, 15:00–19:30

Группа 43: 06:00–10:00, 16:00–20:00

Группа 44: 06:00–10:30, 16:30–20:30

Группа 45: 08:00–12:30, 17:00–22:00

Группа 46: 09:30–14:00, 18:30–23:00

Группа 47: 10:00–14:30, 19:00–24:00

Группа 48: 10:30–15:00, 19:30–24:00

Группа 49: 12:00–16:00, 23:00–24:00

Группа 50: 12:00–16:30

Группа 51: 12:30–17:00

Группа 52: 14:00–18:30

Группа 53: 14:30–19:00

Группа 54: 06:00–09:30, 15:00–19:30

Группа 55: 06:00–10:00, 16:00–20:00

Группа 56: 06:00–10:30, 16:30–20:30

Группа 57: 08:00–12:30, 17:00–22:00

Группа 58: 09:30–14:00, 18:30–23:00

Группа 59: 10:00–14:30, 19:00–24:00

Группа 60: 10:30–15:00, 19:30–24:00

Графики отключения света в Киевской области 25 ноября

В Киевской области будут действовать отдельные графики для шести очередей, каждая из которых разделена на две подгруппы.

Самые длительные суммарные ограничения в области предусмотрены для подгрупп 4.1, 4.2, 6.1 и 6.2 — до девяти часов в сутки.

Подгруппа 1.1 — отключение: с 12:00 до 18:00

Подгруппа 1.2 — отключение: с 12:00 до 18:00, с 23:00 до 24:00

Подгруппа 2.1 — отключение: с 14:30 до 20:00, с 23:00 до 24:00

Подгруппа 2.2 — отключение: с 14:30 до 20:00, с 23:00 до 24:00

Подгруппа 3.1 — отключение: с 08:00 до 11:00, с 17:30 до 20:30

Подгруппа 3.2 — отключение: с 06:00 до 11:00, с 17:30 до 20:30

Подгруппа 4.1 — отключение: с 06:00 до 10:00, с 16:30 до 21:30

Подгруппа 4.2 — отключение: с 06:00 до 10:00, с 16:30 до 21:30

Подгруппа 5.1 — отключение: с 09:30 до 15:00, с 20:00 до 23:30

Подгруппа 5.2 — отключение: с 09:30 до 15:00, с 20:00 до 22:00

Подгруппа 6.1 — отключение: с 10:30 до 17:00, с 21:00 до 23:30

Подгруппа 6.2 — отключение: с 10:30 до 17:00, с 21:00 до 23:30

Отметим, что графики могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

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Также Новини.LIVE писали, что поздно вечером 24 ноября российский беспилотник попал во двор 16-этажного дома в Шевченковском районе Киева. В результате атаки пострадали два человека, а на уровне первого и второго этажей вспыхнул пожар площадью 50 квадратных метров.