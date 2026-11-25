Українські енергетики. Фото ілюстративне: Укренерго

У середу, 25 листопада, у Києві та Київській області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії через дефіцит потужності в енергосистемі. Обмеження запроваджені на всю добу: з 00:00 до 23:59, однак конкретні години відсутності світла залежатимуть від групи або підгрупи споживачів.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на оприлюднені графіки відключень електроенергії.

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Графіки відключення світла у Києві 25 листопада

У столиці передбачені відключення для 60 груп споживачів. Залежно від групи електроенергію вимикатимуть один або два рази протягом доби.

Для окремих груп обмеження розпочнуться о 06:00, тоді як інші залишатимуться без світла вдень або ввечері.

За оприлюдненим розкладом, найдовші сумарні відключення для окремих груп становитимуть до 9,5 годин на добу.

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Група 1: 12:00-16:00, 23:00-24:00

Група 2: 12:00-16:30

Група 3: 12:30-17:00

Група 4: 14:00-18:30

Група 5: 14:30-19:00

Група 6: 06:00-09:30, 15:00-19:30

Група 7: 06:00-10:00, 16:00-20:00

Група 8: 06:00-10:30, 16:30-20:30

Група 9: 08:00-12:30, 17:00-22:00

Група 10: 09:30-14:00, 18:30-23:00

Група 11: 10:00-14:30, 19:00-24:00

Група 12: 10:30-15:00, 19:30-24:00

Група 13: 12:00-16:00, 23:00-24:00

Група 14: 12:00-16:30

Група 15: 12:30-17:00

Група 16: 14:00-18:30

Група 17: 14:30-19:00

Група 18: 06:00-09:30, 15:00-19:30

Група 19: 06:00-10:00, 16:00-20:00

Група 20: 06:00-10:30, 16:30-20:30

Група 21: 08:00-12:30, 17:00-22:00

Група 22: 09:30-14:00, 18:30-23:00

Група 23: 10:00-14:30, 19:00-24:00

Група 24: 10:30-15:00, 19:30-24:00

Група 25: 12:00-16:00, 23:00-24:00

Група 26: 12:00-16:30

Група 27: 12:30-17:00

Група 28: 14:00-18:30

Група 29: 14:30-19:00

Група 30: 06:00-09:30, 15:00-19:30

Група 31: 06:00-10:00, 16:00-20:00

Група 32: 06:00-10:30, 16:30-20:30

Група 33: 08:00-12:30, 17:00-22:00

Група 34: 09:30-14:00, 18:30-23:00

Група 35: 10:00-14:30, 19:00-24:00

Група 36: 10:30-15:00, 19:30-24:00

Група 37: 12:00-16:00, 23:00-24:00

Група 38: 12:00-16:30

Група 39: 12:30-17:00

Група 40: 14:00-18:30

Група 41: 14:30-19:00

Група 42: 06:00-09:30, 15:00-19:30

Група 43: 06:00-10:00, 16:00-20:00

Група 44: 06:00-10:30, 16:30-20:30

Група 45: 08:00-12:30, 17:00-22:00

Група 46: 09:30-14:00, 18:30-23:00

Група 47: 10:00-14:30, 19:00-24:00

Група 48: 10:30-15:00, 19:30-24:00

Група 49: 12:00-16:00, 23:00-24:00

Група 50: 12:00-16:30

Група 51: 12:30-17:00

Група 52: 14:00-18:30

Група 53: 14:30-19:00

Група 54: 06:00-09:30, 15:00-19:30

Група 55: 06:00-10:00, 16:00-20:00

Група 56: 06:00-10:30, 16:30-20:30

Група 57: 08:00-12:30, 17:00-22:00

Група 58: 09:30-14:00, 18:30-23:00

Група 59: 10:00-14:30, 19:00-24:00

Група 60: 10:30-15:00, 19:30-24:00

Графіки відключення світла на Київщині 25 листопада

У Київській області діятимуть окремі графіки для шести черг, кожна з яких поділена на дві підгрупи.

Найдовші сумарні обмеження в області передбачені для підгруп 4.1, 4.2, 6.1 та 6.2 — до дев'яти годин протягом доби.

Підгрупа 1.1 — відключення: з 12:00 до 18:00

Підгрупа 1.2 — відключення: з 12:00 до 18:00, з 23:00 до 24:00

Підгрупа 2.1 — відключення: з 14:30 до 20:00, з 23:00 до 24:00

Підгрупа 2.2 — відключення: з 14:30 до 20:00, з 23:00 до 24:00

Підгрупа 3.1 — відключення: з 08:00 до 11:00, з 17:30 до 20:30

Підгрупа 3.2 — відключення: з 06:00 до 11:00, з 17:30 до 20:30

Підгрупа 4.1 — відключення: з 06:00 до 10:00, з 16:30 до 21:30

Підгрупа 4.2 — відключення: з 06:00 до 10:00, з 16:30 до 21:30

Підгрупа 5.1 — відключення: з 09:30 до 15:00, з 20:00 до 23:30

Підгрупа 5.2 — відключення: з 09:30 до 15:00, з 20:00 до 22:00

Підгрупа 6.1 — відключення: з 10:30 до 17:00, з 21:00 до 23:30

Підгрупа 6.2 — відключення: з 10:30 до 17:00, з 21:00 до 23:30

Зазначимо, що графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

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Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в ніч проти 25 листопада російські війська атакували Білоцерківський район Київської області, внаслідок чого загинув чоловік 1974 року народження.

Також Новини.LIVE писали, що пізно ввечері 24 листопада російський безпілотник влучив у двір 16-поверхового будинку в Шевченківському районі Києва. Унаслідок атаки постраждали двоє людей, а на рівні першого та другого поверхів спалахнула пожежа площею 50 квадратних метрів.