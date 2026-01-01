Отключение света в Киеве и Киевской области 2 января — графики ДТЭК

Отключение света в Киеве. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Графики отключения света в Киеве и Киевской области будут действовать завтра, 2 января, в течение суток. Некоторым очередям будут выключать электроэнергию дважды.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Отключение света в Киеве 2 января

В Киеве завтра будут действовать такие очереди отключения света:

1.1;

1.2;

2.1;

2.2;

3.1;

3.2;

4.1;

4.2;

5.1;

5.2;

6.1;

6.2.

Стабилизационные отключения света в Киеве 2 января. Фото: ДТЭК

Отключение света в Киеве 2 января. Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Киевской области 2 января

Такое же количество очередей будет действовать в Киевской области.

Стабилизационные отключения света в Киевской области 2 января. Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Киевской области 2 января. Фото: ДТЭК

В случае изменений ДТЭК будет информировать в своем Telegram-канале.

Напомним, 2 января по всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений света.

А в Одесской области завтра свет будут подавать в аварийном режиме из-за последствий российских обстрелов.