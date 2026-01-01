Отключение света в Киеве и Киевской области 2 января — графики ДТЭК

Отключение света на Киевщине — какие графики на завтра
Дата публикации 1 января 2026 21:50
Отключение света в Киеве. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Графики отключения света в Киеве и Киевской области будут действовать завтра, 2 января, в течение суток. Некоторым очередям будут выключать электроэнергию дважды.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
В Киеве завтра будут действовать такие очереди отключения света:
- 1.1;
- 1.2;
- 2.1;
- 2.2;
- 3.1;
- 3.2;
- 4.1;
- 4.2;
- 5.1;
- 5.2;
- 6.1;
- 6.2.
Графики отключения света в Киевской области 2 января
Такое же количество очередей будет действовать в Киевской области.
В случае изменений ДТЭК будет информировать в своем Telegram-канале.
Напомним, 2 января по всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений света.
А в Одесской области завтра свет будут подавать в аварийном режиме из-за последствий российских обстрелов.
