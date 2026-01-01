Видео
Видео

Главная Киев Отключение света на Киевщине — какие графики на завтра

Отключение света на Киевщине — какие графики на завтра

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 21:50
Отключение света в Киеве и Киевской области 2 января — графики ДТЭК
Отключение света в Киеве. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Графики отключения света в Киеве и Киевской области будут действовать завтра, 2 января, в течение суток. Некоторым очередям будут выключать электроэнергию дважды.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Читайте также:

Отключение света в Киеве 2 января

В Киеве завтра будут действовать такие очереди отключения света:

  • 1.1;
  • 1.2;
  • 2.1;
  • 2.2;
  • 3.1;
  • 3.2;
  • 4.1;
  • 4.2;
  • 5.1;
  • 5.2;
  • 6.1;
  • 6.2.
Стабилизационные отключения света в Киеве 2 января. Фото: ДТЭК
Отключение света в Киеве 2 января. Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Киевской области 2 января

Такое же количество очередей будет действовать в Киевской области.

Стабилизационные отключения света в Киевской области 2 января. Фото: ДТЭК
Графики отключения света в Киевской области 2 января. Фото: ДТЭК

В случае изменений ДТЭК будет информировать в своем Telegram-канале.

Напомним, 2 января по всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений света.

А в Одесской области завтра свет будут подавать в аварийном режиме из-за последствий российских обстрелов.

Киев Киевская область ДТЭК отключения света свет графики отключений света
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
