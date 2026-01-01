Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Відключення світла на Київщині — як завтра діятимуть графіки

Відключення світла на Київщині — як завтра діятимуть графіки

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 21:50
Відключення світла в Києві та Київській області 2 січня — графіки ДТЕК
Відключення світла в Києві. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Графіки відключення світла у Києві та Київській області будуть діяти завтра, 2 січня, упродовж доби. Деяким чергам вимикатимуть електроенергію двічі.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Реклама
Читайте також:

Відключення світла в Києві 2 січня

У Києві завтра діятимуть такі черги відключення світла:

  • 1.1;
  • 1.2;
  • 2.1;
  • 2.2;
  • 3.1;
  • 3.2;
  • 4.1;
  • 4.2;
  • 5.1;
  • 5.2;
  • 6.1;
  • 6.2.
Відключення світла в Києві 2 січня
Стабілізаційні відключення світла в Києві 2 січня. Фото: ДТЕК
Графіки відключень світла в Києві 2 січня
Відключення світла в Києві 2 січня. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла в Київській області 2 січня

Така ж кількість черг діятиме в Київській області.

Відключення світла в Київській області 2 січня
Стабілізаційні відключення світла на Київщині 2 січня. Фото: ДТЕК
Графіки відключення світла в Київській області 2 січня
Графіки відключення світла на Київщині 2 січня. Фото: ДТЕК

У випадку змін ДТЕК інформуватиме у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, 2 січня по всій території України діятимуть графіки погодинних відключень світла.

А на Одещині завтра світло подаватимуть в аварійному режимі через наслідки російських обстрілів. 

Київ Київська область ДТЕК відключення світла світло графіки відключень світла
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації