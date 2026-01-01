Відключення світла в Києві та Київській області 2 січня — графіки ДТЕК

Відключення світла в Києві. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Графіки відключення світла у Києві та Київській області будуть діяти завтра, 2 січня, упродовж доби. Деяким чергам вимикатимуть електроенергію двічі.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Відключення світла в Києві 2 січня

У Києві завтра діятимуть такі черги відключення світла:

1.1;

1.2;

2.1;

2.2;

3.1;

3.2;

4.1;

4.2;

5.1;

5.2;

6.1;

6.2.

Стабілізаційні відключення світла в Києві 2 січня. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла в Київській області 2 січня

Така ж кількість черг діятиме в Київській області.

Стабілізаційні відключення світла на Київщині 2 січня. Фото: ДТЕК

У випадку змін ДТЕК інформуватиме у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, 2 січня по всій території України діятимуть графіки погодинних відключень світла.

А на Одещині завтра світло подаватимуть в аварійному режимі через наслідки російських обстрілів.