Відключення світла в Києві та Київській області 2 січня — графіки ДТЕК

Відключення світла на Київщині — як завтра діятимуть графіки
Дата публікації: 1 січня 2026 21:50
Відключення світла в Києві. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Графіки відключення світла у Києві та Київській області будуть діяти завтра, 2 січня, упродовж доби. Деяким чергам вимикатимуть електроенергію двічі.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
Відключення світла в Києві 2 січня
У Києві завтра діятимуть такі черги відключення світла:
- 1.1;
- 1.2;
- 2.1;
- 2.2;
- 3.1;
- 3.2;
- 4.1;
- 4.2;
- 5.1;
- 5.2;
- 6.1;
- 6.2.
Графіки відключення світла в Київській області 2 січня
Така ж кількість черг діятиме в Київській області.
У випадку змін ДТЕК інформуватиме у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, 2 січня по всій території України діятимуть графіки погодинних відключень світла.
А на Одещині завтра світло подаватимуть в аварійному режимі через наслідки російських обстрілів.
