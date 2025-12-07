График отключения света в Киеве 8 декабря — детали

Отключение света в Киеве — графики на завтра
Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 21:36
Отключение света на улице. Фото: Новини.LIVE
В Киеве и Киевской области 8 декабря будут действовать графики отключения света. Электроэнергии не будет по семь часов подряд.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Реклама
Читайте также:
График отключения света в Киеве 8 декабря
В Киеве завтра будут выключать свет по несколько очередей одновременно. Электроэнергии не будет по несколько часов.
Также графики будут действовать и в Киевской области.
Напомним, 8 декабря свет будут выключать во всех областях. Электроэнергии не будет в нескольких очередях одновременно.
Также мы писали, что сегодня в Харькове света не было до 21 часа. Отключения действовали по 12 очередям.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама