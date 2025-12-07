График отключения света в Киеве 8 декабря — детали

Отключение света на улице. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и Киевской области 8 декабря будут действовать графики отключения света. Электроэнергии не будет по семь часов подряд.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Реклама

Читайте также:

График отключения света в Киеве 8 декабря

В Киеве завтра будут выключать свет по несколько очередей одновременно. Электроэнергии не будет по несколько часов.

График отключения света в Киеве. Фото: ДТЭК

График отключений в Киеве. Фото: ДТЭК

Также графики будут действовать и в Киевской области.

График отключения света в Киевской области. Фото: ДТЭК

График отключений в Киевской области. Фото: ДТЭК

Напомним, 8 декабря свет будут выключать во всех областях. Электроэнергии не будет в нескольких очередях одновременно.

Также мы писали, что сегодня в Харькове света не было до 21 часа. Отключения действовали по 12 очередям.