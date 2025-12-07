Графік відключення світла у Києві 8 грудня — деталі

Відключення світла на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Києві та Київській області 8 грудня діятимуть графіки відключення світла. Електроенергії не буде по сім годин поспіль.

Про це повідомили в ДТЕК.

Реклама

Читайте також:

Графік відключення світла у Києві 8 грудня

У Києві завтра вимикатимуть світло по кілька черг одночасно. Електроенергії не буде по кілька годин.

Графік відключення світла у Києві. Фото: ДТЕК

Графік відключень у Києві. Фото: ДТЕК

Також графіки діятимуть і в Київській області.

Графік відключення світла у Київській області. Фото: ДТЕК

Графік відключень у Київській області. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, 8 грудня світло вимикатимуть у всіх областях. Електроенергії не буде у кількох черг одночасно.

Також ми писали, що сьогодні у Харкові світла не було до 21 години. Відключення діяли за 12 чергами.