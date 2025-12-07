Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Відключення світла у Києві — графіки на завтра

Відключення світла у Києві — графіки на завтра

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 21:36
Графік відключення світла у Києві 8 грудня — деталі
Відключення світла на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Києві та Київській області 8 грудня діятимуть графіки відключення світла. Електроенергії не буде по сім годин поспіль. 

Про це повідомили в ДТЕК. 

Реклама
Читайте також:

Графік відключення світла у Києві 8 грудня

У Києві завтра вимикатимуть світло по кілька черг одночасно. Електроенергії не буде по кілька годин.

Графік відключення світла у Києві 8 грудня
Графік відключення світла у Києві. Фото: ДТЕК
Відключення світла у Києві 8 грудня
Графік відключень у Києві. Фото: ДТЕК

Також графіки діятимуть і в Київській області. 

null
Графік відключення світла у Київській області. Фото: ДТЕК
Графік відключення світла у Київській області 8 грудня
Графік відключень у Київській області. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, 8 грудня світло вимикатимуть у всіх областях. Електроенергії не буде у кількох черг одночасно.

Також ми писали, що сьогодні у Харкові світла не було до 21 години. Відключення діяли за 12 чергами.

Київ електроенергія Київська область відключення світла світло графіки відключень світла
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації