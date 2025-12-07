Графік відключення світла у Києві 8 грудня — деталі

Відключення світла у Києві — графіки на завтра
Дата публікації: 7 грудня 2025 21:36
Відключення світла на вулиці. Фото: Новини.LIVE
У Києві та Київській області 8 грудня діятимуть графіки відключення світла. Електроенергії не буде по сім годин поспіль.
Про це повідомили в ДТЕК.
Графік відключення світла у Києві 8 грудня
У Києві завтра вимикатимуть світло по кілька черг одночасно. Електроенергії не буде по кілька годин.
Також графіки діятимуть і в Київській області.
Нагадаємо, 8 грудня світло вимикатимуть у всіх областях. Електроенергії не буде у кількох черг одночасно.
Також ми писали, що сьогодні у Харкові світла не було до 21 години. Відключення діяли за 12 чергами.
