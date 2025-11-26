Отключение света в Киеве и области 27 ноября — графики на завтра

Отключение света в Киеве — в ДТЭК обнародовали графики на завтра
Дата публикации 26 ноября 2025 20:49
обновлено: 20:49
Девушка на улице Киева во время отключения света. Фото: Новини.LIVE
Отключения света будут действовать завтра, 27 ноября, в Киеве и области. Стабилизационные ограничения будут для очередей от 1.1 до 6.2.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в среду, 26 ноября.
Отключение света в Киеве 27 ноября
В столице завтра будут действовать такие очереди:
- 1.1;
- 1.2;
- 2.1;
- 2.2;
- 3.1;
- 3.2;
- 4.1;
- 4.2;
- 5.1;
- 5.2;
- 6.1;
- 6.2.
Как будут выключать свет в Киевской области
На Киевщине также будут действовать несколько очередей стабилизационных отключений света.
В случае изменений будут сообщать в Telegram-канале ДТЭК.
Напомним, в Укрэнерго сообщили, что завтра графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59.
Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко дал неутешительный прогноз относительно отключений света в Украине.
