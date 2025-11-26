Отключение света в Киеве и области 27 ноября — графики на завтра

Девушка на улице Киева во время отключения света. Фото: Новини.LIVE

Отключения света будут действовать завтра, 27 ноября, в Киеве и области. Стабилизационные ограничения будут для очередей от 1.1 до 6.2.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в среду, 26 ноября.

Отключение света в Киеве 27 ноября

В столице завтра будут действовать такие очереди:

1.1;

1.2;

2.1;

2.2;

3.1;

3.2;

4.1;

4.2;

5.1;

5.2;

6.1;

6.2.

Стабилизационные отключения в Киеве 27 ноября. Фото: ДТЭК

Отключение света в Киеве 27 ноября. Фото: ДТЭК

Как будут выключать свет в Киевской области

На Киевщине также будут действовать несколько очередей стабилизационных отключений света.

Стабилизационные отключения в Киевской области 27 ноября. Фото: ДТЭК

Графики отключения света 27 ноября. Фото: ДТЭК

В случае изменений будут сообщать в Telegram-канале ДТЭК.

Напомним, в Укрэнерго сообщили, что завтра графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59.

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко дал неутешительный прогноз относительно отключений света в Украине.