Отключение света в Киеве — в ДТЭК обнародовали графики на завтра

Отключение света в Киеве — в ДТЭК обнародовали графики на завтра

Дата публикации 26 ноября 2025 20:49
обновлено: 20:49
Отключение света в Киеве и области 27 ноября — графики на завтра
Девушка на улице Киева во время отключения света. Фото: Новини.LIVE

Отключения света будут действовать завтра, 27 ноября, в Киеве и области. Стабилизационные ограничения будут для очередей от 1.1 до 6.2.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в среду, 26 ноября.

Читайте также:

Отключение света в Киеве 27 ноября

В столице завтра будут действовать такие очереди:

  • 1.1;
  • 1.2;
  • 2.1;
  • 2.2;
  • 3.1;
  • 3.2;
  • 4.1;
  • 4.2;
  • 5.1;
  • 5.2;
  • 6.1;
  • 6.2.
Стабилизационные отключения в Киеве 27 ноября. Фото: ДТЭК
Отключение света в Киеве 27 ноября. Фото: ДТЭК

Как будут выключать свет в Киевской области

На Киевщине также будут действовать несколько очередей стабилизационных отключений света.

Стабилизационные отключения в Киевской области 27 ноября. Фото: ДТЭК
Графики отключения света 27 ноября. Фото: ДТЭК

В случае изменений будут сообщать в Telegram-канале ДТЭК.

Напомним, в Укрэнерго сообщили, что завтра графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59.

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко дал неутешительный прогноз относительно отключений света в Украине.

Киев Киевская область ДТЭК отключения света свет графики отключений света
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
