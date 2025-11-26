Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Головна Київ Відключення світла в Києві — у ДТЕК оприлюднили графіки на завтра

Відключення світла в Києві — у ДТЕК оприлюднили графіки на завтра

Дата публікації: 26 листопада 2025 20:49
Оновлено: 20:49
Відключення світла в Києві та області 27 листопада — графіки на завтра
Дівчина на вулиці Києва під час відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Відключення світла діятимуть завтра, 27 листопада, у Києві та області. Стабілізаційні обмеження будуть для черг від 1.1 до 6.2.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у середу, 26 листопада.

Читайте також:

Відключення світла в Києві 27 листопада

У столиці завтра діятимуть такі черги:

  • 1.1;
  • 1.2;
  • 2.1;
  • 2.2;
  • 3.1;
  • 3.2;
  • 4.1;
  • 4.2;
  • 5.1;
  • 5.2;
  • 6.1;
  • 6.2.
Відключення світла в Києві 27 листопада
Стабілізаційні відключення в Києві 27 листопада. Фото: ДТЕК
Графіки відключень світла в Києві 27 листопада
Відключення світла в Києві 27 листопада. Фото: ДТЕК

Як вимикатимуть світло в Київській області

На Київщині також діятимуть декілька черг стабілізаційних відключень світла.

Відключення світла в Київській області 27 листопада
Стабілізаційні відключення в Київській області 27 листопада. Фото: ДТЕК
Графіки відключень світла в Київській області 27 листопада
Графіки відключення світла 27 листопада. Фото: ДТЕК

У разі змін будуть повідомляти у Telegram-каналі ДТЕК.

Нагадаємо, в Укренерго повідомили, що завтра графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59.

Раніше очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко дав невтішний прогноз щодо відключень світла в Україні.

Київ Київська область ДТЕК відключення світла світло графіки відключень світла
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
