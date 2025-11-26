Відключення світла в Києві та області 27 листопада — графіки на завтра

Відключення світла в Києві — у ДТЕК оприлюднили графіки на завтра
Дата публікації: 26 листопада 2025 20:49
Оновлено: 20:49
Дівчина на вулиці Києва під час відключення світла. Фото: Новини.LIVE
Відключення світла діятимуть завтра, 27 листопада, у Києві та області. Стабілізаційні обмеження будуть для черг від 1.1 до 6.2.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК у середу, 26 листопада.
Відключення світла в Києві 27 листопада
У столиці завтра діятимуть такі черги:
- 1.1;
- 1.2;
- 2.1;
- 2.2;
- 3.1;
- 3.2;
- 4.1;
- 4.2;
- 5.1;
- 5.2;
- 6.1;
- 6.2.
Як вимикатимуть світло в Київській області
На Київщині також діятимуть декілька черг стабілізаційних відключень світла.
У разі змін будуть повідомляти у Telegram-каналі ДТЕК.
Нагадаємо, в Укренерго повідомили, що завтра графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59.
Раніше очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко дав невтішний прогноз щодо відключень світла в Україні.
