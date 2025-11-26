Відключення світла в Києві та області 27 листопада — графіки на завтра

Дівчина на вулиці Києва під час відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Відключення світла діятимуть завтра, 27 листопада, у Києві та області. Стабілізаційні обмеження будуть для черг від 1.1 до 6.2.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у середу, 26 листопада.

Відключення світла в Києві 27 листопада

У столиці завтра діятимуть такі черги:

1.1;

1.2;

2.1;

2.2;

3.1;

3.2;

4.1;

4.2;

5.1;

5.2;

6.1;

6.2.

Стабілізаційні відключення в Києві 27 листопада. Фото: ДТЕК

Відключення світла в Києві 27 листопада. Фото: ДТЕК

Як вимикатимуть світло в Київській області

На Київщині також діятимуть декілька черг стабілізаційних відключень світла.

Стабілізаційні відключення в Київській області 27 листопада. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла 27 листопада. Фото: ДТЕК

У разі змін будуть повідомляти у Telegram-каналі ДТЕК.

Нагадаємо, в Укренерго повідомили, що завтра графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59.

Раніше очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко дав невтішний прогноз щодо відключень світла в Україні.