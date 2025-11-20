Графики отключений для Киева 21 ноября - детали

Энергетики за работой. Фото: ДТЭК

В пятницу, 21 ноября, в Киеве снова будут выключать свет. Украинцев призвали заранее подготовиться к возможным отключениям и экономно потреблять электроэнергию.

Об этом информирует пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Графики отключений для Киева

В Киеве будут выключать свет — поэтому будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

Причина введения ограничений — последствия российских ударов по энергетическим объектам Украины.

Графики отключений света для Киева 21 ноября. Фото: ДТЭК

Напомним, нардеп Сергей Нагорняк заявил, что графики отключения света в Украине могут стать более строгими зимой.

Однако заместитель главы Минэнерго по вопросам цифрового развития Роман Андарак отметил, что прогнозировать что-то относительно энергетики пока сложно.