Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Отключение света в Киеве — в ДТЭК показали график на завтра

Отключение света в Киеве — в ДТЭК показали график на завтра

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 22:21
обновлено: 22:21
Графики отключений для Киева 21 ноября - детали
Энергетики за работой. Фото: ДТЭК

В пятницу, 21 ноября, в Киеве снова будут выключать свет. Украинцев призвали заранее подготовиться к возможным отключениям и экономно потреблять электроэнергию.

Об этом информирует пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Відключення світла у Києві — у ДТЕК показали графік на завтра - фото 1
Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Графики отключений для Киева

В Киеве будут выключать свет — поэтому будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

Причина введения ограничений — последствия российских ударов по энергетическим объектам Украины.

Відключення світла у Києві — у ДТЕК показали графік на завтра - фото 2
Графики отключений света для Киева 21 ноября. Фото: ДТЭК
Відключення світла у Києві — у ДТЕК показали графік на завтра - фото 3
Графики отключений света для Киева 21 ноября. Фото: ДТЭК

Напомним, нардеп Сергей Нагорняк заявил, что графики отключения света в Украине могут стать более строгими зимой.

Однако заместитель главы Минэнерго по вопросам цифрового развития Роман Андарак отметил, что прогнозировать что-то относительно энергетики пока сложно.

Киев отключения света графики отключений света отключения энергетики
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации