Графіки відключень для Києва 21 листопада - деталі

Енергетики за роботою. Фото: ДТЕК

У п'ятницю, 21 листопада, у Києві знову вимикатимуть світло. Українців закликали заздалегідь підготуватися до можливих відключень та ощадливо споживати електроенергію.

Про це інформує пресслужба ДТЕК у Telegram.

Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Графіки відключень для Києва

У Києві вимикатимуть світло — відтак діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Причина запровадження обмежень — наслідки російських ударів по енергетичних об'єктах України.

Графіки відключень світла для Києва 21 листопада. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, нардеп Сергій Нагорняк заявив, що графіки відключення світла в Україні можуть стати суворішими взимку.

Однак заступник очільника Міненерго з питань цифрового розвитку Роман Андарак наголосив, що прогнозувати щось стосовно енергетики наразі складно.