Відео

Відключення світла у Києві — у ДТЕК показали графік на завтра

Відключення світла у Києві — у ДТЕК показали графік на завтра

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 22:21
Оновлено: 22:21
Графіки відключень для Києва 21 листопада - деталі
Енергетики за роботою. Фото: ДТЕК

У п'ятницю, 21 листопада, у Києві знову вимикатимуть світло. Українців закликали заздалегідь підготуватися до можливих відключень та ощадливо споживати електроенергію.

Про це інформує пресслужба ДТЕК у Telegram.

Читайте також:
Відключення світла у Києві — у ДТЕК показали графік на завтра - фото 1
Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Графіки відключень для Києва

У Києві вимикатимуть світло — відтак діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Причина запровадження обмежень — наслідки російських ударів по енергетичних об'єктах України.

Відключення світла у Києві — у ДТЕК показали графік на завтра - фото 2
Графіки відключень світла для Києва 21 листопада. Фото: ДТЕК
Відключення світла у Києві — у ДТЕК показали графік на завтра - фото 3
Графіки відключень світла для Києва 21 листопада. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, нардеп Сергій Нагорняк заявив, що графіки відключення світла в Україні можуть стати суворішими взимку.

Однак заступник очільника Міненерго з питань цифрового розвитку Роман Андарак наголосив, що прогнозувати щось стосовно енергетики наразі складно.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
