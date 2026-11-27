Энергетики ремонтируют оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Киеве и Киевской области сегодня, 27 ноября, действуют стабилизационные отключения электроэнергии по распоряжению "Укрэнерго". Энергетики уже внесли изменения в графики для ряда групп потребителей. В частности, для части жителей столицы и региона предусмотрены дополнительные отключения света в ночные часы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

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Графики отключений в Киеве

В столице обновили часы отключений электроэнергии для ряда групп потребителей. В зависимости от адреса потребители будут оставаться без света от двух до трёх раз в сутки.

Очереди 1.1, 13.1, 25.1, 37.1, 49.1 — с 05:30 до 09:00 и с 14:30 до 19:30.

Очереди 2.1, 14.1, 26.1, 38.1, 50.1 — с 06:00 до 09:30 и с 15:00 до 20:00.

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Очереди 3.1, 15.1, 27.1, 39.1, 51.1 — с 06:00 до 10:00 и с 15:30 до 20:00.

Очереди 4.1, 16.1, 28.1, 40.1, 52.1 — с 07:30 до 11:00 и с 16:00 до 20:30.

Очереди 5.1, 17.1, 29.1, 41.1, 53.1 — с 08:00 до 12:00 и с 17:00 до 22:00.

Очереди 6.1, 18.1, 30.1, 42.1, 54.1 — с 00:00 до 01:30, с 09:00 до 12:30 и с 17:30 до 22:00.

Очереди 7.1, 19.1, 31.1, 43.1, 55.1 — с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 14:30 и с 19:30 до 24:00.

Очереди 8.1, 20.1, 32.1, 44.1, 56.1 — с 00:00 до 03:00, с 09:30 до 15:00 и с 20:00 до 24:00.

Очереди 9.1, 21.1, 33.1, 45.1, 57.1 — с 01:30 до 04:30, с 10:00 до 15:30 и с 20:30 до 24:00.

Очереди 10.1, 22.1, 34.1, 46.1, 58.1 — с 02:30 до 05:30 и с 11:00 до 16:00.

Очереди 11.1, 23.1, 35.1, 47.1, 59.1 — с 03:00 до 06:00 и с 12:00 до 17:00.

Очереди 12.1, 24.1, 36.1, 48.1, 60.1 — с 04:30 до 07:30 и с 12:30 до 17:30.

Графики отключений в Киевской области

В Киевской области изменения коснулись шести подгрупп потребителей. Для них добавили отключения электроэнергии после полуночи. Полный график отключений света в Киевской области:

Очередь 1.1 — с 00:00 до 01:00, с 07:30 до 11:30 и с 17:30 до 22:00.

Очередь 1.2 — с 00:00 до 01:00, с 07:30 до 12:30 и с 17:30 до 21:30.

Смена 2.1 — с 00:00 до 01:00, с 08:30 до 14:30 и с 18:30 до 22:00.

Очередь 2.2 — с 08:00 до 12:30 и с 18:30 до 22:00.

Смена 3.1 — с 00:30 до 02:00, с 12:00 до 18:00 и с 21:30 до 24:00.

Смена 3.2 — с 00:30 до 02:00 и с 12:00 до 18:00.

Смена 4.1 — с 11:00 до 15:30 и с 21:00 до 24:00.

Смена 4.2 — с 00:30 до 02:00, с 11:00 до 15:30 и с 21:00 до 24:00.

Смена 5.1 — с 06:00 до 09:00 и с 15:00 до 19:00.

Смена 5.2 — с 06:00 до 11:30 и с 15:00 до 19:00.

Очередь 6.1 — с 06:00 до 08:00 и с 14:00 до 20:00.

Очередь 6.2 — с 06:00 до 08:00 и с 14:00 до 21:30.

Где проверить графики отключений

Жители столицы могут узнать свою очередь и часы отключений по конкретному адресу на сайте ДТЭК «Киевские электросети». Жители Киевской области могут проверить актуальную информацию на сайте ДТЭК «Киевские региональные электросети», а также в чат-ботах компании в Telegram и Viber.

Энергетики предупреждают, что графики могут меняться в течение дня в зависимости от распоряжений «Укрэнерго». Потребителей призывают регулярно проверять часы отключений по своему адресу и экономно использовать электроэнергию.

Ранее в ДТЭК объяснили, почему в некоторых домах Киева длительное время нет электроэнергии. Из-за большого количества аварий в столице непрерывно работают более 70 бригад энергетиков. В первую очередь специалисты восстанавливают электроснабжение на объектах критической инфраструктуры, после чего приступают к ремонту сетей, обеспечивающих светом жилые дома.

Также эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев рассказал, что три киевские теплоэлектроцентрали не производят электроэнергию после атаки россиян. Речь идет о ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, работа которых остановилась после обстрела 7 января. По словам эксперта, ситуацию осложняют и повреждения электросетей, из-за которых подача электричества потребителям остается проблематичной.

Напомним, перебои с электроснабжением в столице сказываются и на работе общественного транспорта. В начале ноября из-за отсутствия напряжения в Киеве остановилось движение электротранспорта. В частности, не работала Борщаговская линия скоростного трамвая. Пассажирам пришлось искать альтернативные маршруты передвижения по городу.