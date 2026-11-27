Енергетики лагодять обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

У Києві та Київській області сьогодні, 27 листопада, діють стабілізаційні відключення електроенергії за розпорядженням Укренерго. Енергетики вже внесли зміни до графіків для низки черг споживачів. Зокрема, для частини жителів столиці та регіону передбачили додаткові відключення світла у нічні години.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК.

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Графіки відключень у Києві

У столиці оновили години відключень електроенергії для низки черг. Залежно від адреси споживачі залишатимуться без світла від двох до трьох разів протягом доби.

Черги 1.1, 13.1, 25.1, 37.1, 49.1 — з 05:30 до 09:00 та з 14:30 до 19:30.

Черги 2.1, 14.1, 26.1, 38.1, 50.1 — з 06:00 до 09:30 та з 15:00 до 20:00.

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Черги 3.1, 15.1, 27.1, 39.1, 51.1 — з 06:00 до 10:00 та з 15:30 до 20:00.

Черги 4.1, 16.1, 28.1, 40.1, 52.1 — з 07:30 до 11:00 та з 16:00 до 20:30.

Черги 5.1, 17.1, 29.1, 41.1, 53.1 — з 08:00 до 12:00 та з 17:00 до 22:00.

Черги 6.1, 18.1, 30.1, 42.1, 54.1 — з 00:00 до 01:30, з 09:00 до 12:30 та з 17:30 до 22:00.

Черги 7.1, 19.1, 31.1, 43.1, 55.1 — з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 14:30 та з 19:30 до 24:00.

Черги 8.1, 20.1, 32.1, 44.1, 56.1 — з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 15:00 та з 20:00 до 24:00.

Черги 9.1, 21.1, 33.1, 45.1, 57.1 — з 01:30 до 04:30, з 10:00 до 15:30 та з 20:30 до 24:00.

Черги 10.1, 22.1, 34.1, 46.1, 58.1 — з 02:30 до 05:30 та з 11:00 до 16:00.

Черги 11.1, 23.1, 35.1, 47.1, 59.1 — з 03:00 до 06:00 та з 12:00 до 17:00.

Черги 12.1, 24.1, 36.1, 48.1, 60.1 — з 04:30 до 07:30 та з 12:30 до 17:30.

Графіки відключень на Київщині

У Київській області зміни торкнулися шести підчерг споживачів. Для них додали відключення електроенергії після опівночі. Повний графік відключень світла на Київщині:

Черга 1.1 — з 00:00 до 01:00, з 07:30 до 11:30 та з 17:30 до 22:00.

Черга 1.2 — з 00:00 до 01:00, з 07:30 до 12:30 та з 17:30 до 21:30.

Черга 2.1 — з 00:00 до 01:00, з 08:30 до 14:30 та з 18:30 до 22:00.

Черга 2.2 — з 08:00 до 12:30 та з 18:30 до 22:00.

Черга 3.1 — з 00:30 до 02:00, з 12:00 до 18:00 та з 21:30 до 24:00.

Черга 3.2 — з 00:30 до 02:00 та з 12:00 до 18:00.

Черга 4.1 — з 11:00 до 15:30 та з 21:00 до 24:00.

Черга 4.2 — з 00:30 до 02:00, з 11:00 до 15:30 та з 21:00 до 24:00.

Черга 5.1 — з 06:00 до 09:00 та з 15:00 до 19:00.

Черга 5.2 — з 06:00 до 11:30 та з 15:00 до 19:00.

Черга 6.1 — з 06:00 до 08:00 та з 14:00 до 20:00.

Черга 6.2 — з 06:00 до 08:00 та з 14:00 до 21:30.

Де перевірити графіки відключень

Жителі столиці можуть дізнатися свою чергу та години відключень за конкретною адресою на сайті ДТЕК Київські електромережі. Мешканці Київської області можуть перевірити актуальну інформацію на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі, а також у чатботах компанії у Telegram та Viber.

Енергетики попереджають, що графіки можуть змінюватися протягом дня залежно від розпоряджень Укренерго. Споживачів закликають регулярно перевіряти години відключень за своєю адресою та ощадливо використовувати електроенергію.

Раніше у ДТЕК пояснили, чому в деяких будинках Києва тривалий час немає електроенергії. Через велику кількість аварій у столиці безперервно працюють понад 70 бригад енергетиків. Насамперед фахівці відновлюють електропостачання на об'єктах критичної інфраструктури, після чого переходять до ремонту мереж, які забезпечують світлом житлові будинки.

Також експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев розповів, що три київські теплоелектроцентралі не виробляють електроенергію після атаки росіян. Йдеться про ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, робота яких зупинилася після обстрілу 7 січня. За словами експерта, ситуацію ускладнюють і пошкодження електромереж, через які постачання електрики споживачам залишається проблемним.

Нагадаємо, перебої з електропостачанням у столиці позначаються і на роботі громадського транспорту. На початку листопада через відсутність напруги у Києві зупинився рух електротранспорту. Зокрема, не працювала Борщагівська лінія швидкісного трамвая. Пасажирам довелося шукати альтернативні маршрути пересування містом.