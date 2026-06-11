Отопление в Киеве в критическом состоянии: Кучеренко указал нюанс

Повреждения на Дарницкой ТЭЦ. Фото: УНИАН

Попытки Киева подготовиться к зиме с помощью блочно-модульных котельных не спасут город в случае выхода из строя трёх основных теплоэлектроцентралей. Народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что правительство катастрофически урезало финансирование столицы, выделив лишь 4 миллиарда гривен вместо обещанных ранее десятков миллиардов, что делает полноценную аварийно-резервную подготовку к отопительному сезону невозможной.

Такое мнение Алексей Кучеренко высказал в эфире программы Вечір.LIVE.

Киев не удастся обеспечить на 100% отоплением в случае новых атак РФ на ТЭЦ

Алексей Кучеренко заявил, что российские войска перед предстоящим отопительным сезоном вновь нанесут удары по объектам критической инфраструктуры Киева, однако создать альтернативную систему обогрева мегаполиса за считанные месяцы власти не успеют.

В то же время нардеп раскритиковал идею закупки мобильных модульных установок, назвав выделенные на это суммы мизерными на фоне реальных потребностей столичной системы центрального отопления, которая насчитывает около 10 тысяч многоэтажных домов.

"Вы же понимаете, что ни за какие четыре месяца ничего этого сделать невозможно. И поэтому здесь речь идет не только о деньгах, здесь речь идет еще и о времени. За такое время сделать что-то альтернативное, что имело бы значение в масштабах Киева, невозможно. В принципе. Даже эти модульные котельные, я не знаю, сколько их купят за эти деньги, потому что это копейки на самом деле", — отметил Алексей Кучеренко.

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Даже приобретение сотни конструкций позволит обеспечить теплом лишь аналогичное количество зданий, тогда как в городе насчитывается 8,5 тысяч коммунальных домов, находящихся под управлением коммунальных компаний. Определенную роль в критический момент могут сыграть старые крупные котельные, построенные еще в советское время. На их площадках сохранились коммуникации и сети, что позволяет провести модернизацию и ремонт для создания аварийного резерва.

"Они не покроют всю зону центрального отопления, которую обеспечивали три киевские ТЭЦ. ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и ТЭЦ-4. Поэтому я согласен с господином Кличко, что действительно, по сути, центральная власть завела и Киев, и саму себя в такую ловушку", — подчеркнул политик.

Кучеренко добавил, что модернизированные котельные смогут взять на себя нагрузку лишь в некоторых районах и обеспечат примерно по 300–500 зданий на микрорайон, однако названия этих локаций остаются в тайне.

Главной причиной срыва подготовки депутат считает постоянное сокращение бюджетных программ. Четыре месяца назад Кабмин и КГГА обсуждали план действий на 60 миллиардов гривен с распределением финансирования пополам, впоследствии его урезали до 30 миллиардов, исключив из перечня значительное количество важных объектов.

"Киев, однозначно, к сожалению, слишком велик, давайте говорить правду, он будет объектом и целью №1 для атак террористов, не только в течение этого года, но особенно в ходе отопительного и зимнего периода. И я бы на Киев кардинально больше денег выделял", — резюмировал Алексей Кучеренко.

Новини.LIVE отмечали, что Министерство развития общин и территорий раскритиковало столичную власть за низкие темпы подготовки к предстоящей зиме, в частности из-за ситуации на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Правительство требует ускорить закупку оборудования, ведь согласно плану устойчивости все работы в Киеве должны завершиться до сентября 2026 года.

Впрочем, по оценкам экспертов и чиновников, задача является чрезвычайно сложной. Первый заместитель министра Алена Шкрум признала, что полностью защитить такие масштабные объекты от ракетных ударов невозможно. Кроме того, народный депутат Леся Забуранная в эфире "Ранок.LIVE" назвала прямое восстановление крупных ТЭЦ неэффективным, поскольку враг знает их координаты, поэтому будет атаковать их снова и снова. Поэтому она призвала изменить подход к восстановлению инфраструктуры.

Со своей стороны директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что полная модернизация системы теплосетей Киева продлится 20–30 лет из-за нехватки специалистов и техники, однако есть шанс частично обеспечить киевлян теплом уже в этом сезоне благодаря оперативному привлечению дополнительных мощностей.