Стан опалення в Києві у критичному стані: Кучеренко вказав на нюанс

Пошкодження на Дарницькій ТЕЦ. Фото: УНІАН

Спроби Києва підготуватися до зими за допомогою блочно-модульних котелень не врятують місто у разі знищення трьох головних теплоелектроцентралей. Народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що уряд катастрофічно урізав фінансування столиці, виділивши лише 4 мільярди гривень замість обіцяних раніше десятків мільярдів, що робить повноцінну аварійно-резервну підготовку до опалювального сезону неможливою.

Таку думку Олексій Кучеренко висловив в ефірі програми Вечір.LIVE.

Київ не вдасться забезпечити на 100% опаленням у разі нових атак РФ на ТЕЦ

Олексій Кучеренко заявив, що російські війська перед майбутнім опалювальним сезоном знову скерують удари по об'єктах критичної інфраструктури Києва, проте створити альтернативну систему обігріву мегаполіса за лічені місяці влада не встигне.

Водночас нардеп розкритикував ідею закупівлі мобільних модульних установок, назвавши виділені на це суми мізерними на тлі реальних потреб столичної системи центрального опалення, яка налічує близько 10 тисяч багатоповерхових будинків.

"Ви ж розумієте, що ні за які чотири місяці нічого цього зробити неможливо. І тому тут же мова не тільки про гроші, тут мова ще й про час. За такий час зробити щось альтернативне, яке б значуще було в масштабах Києві, неможливо. В принципі. Навіть ці модульні котельні, я не знаю, скільки вони куплять за ці гроші, бо це копійки насправді", — зазначив Олексій Кучеренко.

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Навіть придбання сотні конструкцій дозволить забезпечити теплом лише аналогічну кількість споруд, тоді як у місті налічується 8,5 тисяч комунальних будинків, що перебувають під управлінням комунальних компаній. Певну роль у критичний момент можуть відіграти старі великі котельні, зведені ще за радянських часів. На їхніх майданчиках збереглися комунікації та мережі, що дає змогу провести модернізацію та ремонт для створення аварійного резерву.

"Вони не покриють всю зону центрального опалення, яку забезпечували три київські ТЕЦ. ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і ТЕЦ-4. Тому, я погоджуюся з паном Кличком, що дійсно, по суті, центральна влада затягнула і Київ, і сама себе в пастку таке", — наголосив політик.

Кучеренко додав, що модернізовані котельні зможуть узяти на себе навантаження лише у деяких районах і потягнуть орієнтовно по 300–500 будівель на мікрорайон, проте назви цих локацій є таємницею.

Головною причиною зриву підготовки депутат вважає постійне скорочення бюджетних програм. Чотири місяці тому Кабмін та КМДА обговорювали план дій на 60 мільярдів гривень із розподілом фінансування навпіл, згодом його урізали до 30 мільярдів, викинувши з переліку значну кількість важливих об'єктів.

"Київ однозначно, на жаль, привеликий, давайте правду казати, буде об'єктом і цілю, і мішенню №1 для атак терориста, не тільки протягом цього року, але особливо в ході опалювального і зимового періоду. І я би на Київ кардинально більше грошей виділяв", — резюмував Олексій Кучеренко.

Новини.LIVE зазначали, що Міністерство розвитку громад і територій розкритикувало столичну владу за низькі темпи підготовки до майбутньої зими, зокрема через ситуацію на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Уряд вимагає прискорити закупівлю обладнання, адже за планом стійкості всі роботи в Києві мають завершитися до вересня 2026 року.

Утім, за оцінками експертів та посадовців, завдання є надскладним. Перша заступниця міністра Альона Шкрум визнала, що повністю захистити такі масштабні об'єкти від ракетних ударів неможливо. Крім того, нардепка Леся Забуранна в ефірі "Ранок.LIVE" назвала пряму відбудову великих ТЕЦ неефективною, оскільки ворог знає їхні координати, тож буде атакувати їх знову та знову. Через це вонаі закликала змінити підхід до відновлення інфраструктури.

Зі свого боку директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що повна модернізація системи тепломереж Києва триватиме 20–30 років через брак фахівців та техніки, проте є шанс частково забезпечити киян теплом уже цього сезону завдяки оперативному залученню додаткових потужностей.