Главная Киев Падение обломков дрона в Киеве — в ГСЧС показали фото дома

Падение обломков дрона в Киеве — в ГСЧС показали фото дома

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 08:49
В Киеве обломки российского БпЛА попали в жилой дом — фото
Спасатель осматривает дом. Фото: ГСЧС Киева

В Соломенском районе Киева в результате атаки российского беспилотника обломки попали в 15-этажный жилой дом. Стало известно о последствиях падения дрона.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева.

Читайте также:

Последствия падения обломков дрона на дом в Киеве

null
Руины в доме. Фото: ГСЧС Киева

Удар пришелся на уровень технического этажа. В результате зафиксировано разрушение части стены площадью около 4 кв. м, при этом возгорания не произошло.

null
Деталь от дрона Фото: ГСЧС Киева

На месте происшествия работали спасатели. Они открывали двери одной из квартир на 15-м этаже, а также провели обследование технических этажей здания, чтобы убедиться в отсутствии скрытых повреждений и угроз для жильцов.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате попадания нет. Обстоятельства инцидента и масштабы повреждений уточняются.

Напомним, в Киеве раздавались взрывы из-за атаки дронов на столицу.

Также стало известно о трагической гибели энергетика в Киеве во время работ.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
