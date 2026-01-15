В Киеве обломки российского БпЛА попали в жилой дом — фото

Спасатель осматривает дом. Фото: ГСЧС Киева

В Соломенском районе Киева в результате атаки российского беспилотника обломки попали в 15-этажный жилой дом. Стало известно о последствиях падения дрона.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева.

Последствия падения обломков дрона на дом в Киеве

Руины в доме. Фото: ГСЧС Киева

Удар пришелся на уровень технического этажа. В результате зафиксировано разрушение части стены площадью около 4 кв. м, при этом возгорания не произошло.

Деталь от дрона Фото: ГСЧС Киева

На месте происшествия работали спасатели. Они открывали двери одной из квартир на 15-м этаже, а также провели обследование технических этажей здания, чтобы убедиться в отсутствии скрытых повреждений и угроз для жильцов.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате попадания нет. Обстоятельства инцидента и масштабы повреждений уточняются.

