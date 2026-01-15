У Києві уламки російського БпЛА влучили у житловий будинок — фото

Рятувальник оглядає будинок. Фото: ДСНС Києва

У Солом'янському районі Києва внаслідок атаки російського безпілотника уламки влучили у 15-поверховий житловий будинок. Стало відомо про наслідки падіння дрона.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Києва.

Наслідки падіння уламків дрона на будинок в Києві

Руїни в будинку. Фото: ДСНС Києва

Удар припав на рівень технічного поверху. В результаті зафіксовано руйнування частини стіни площею близько 4 кв. м, при цьому займання не сталося.

Деталь від дрона. Фото: ДСНС Києва

На місці події працювали рятувальники. Вони відкривали двері однієї з квартир на 15-му поверсі, а також провели обстеження технічних поверхів будівлі, щоб переконатися у відсутності прихованих пошкоджень і загроз для мешканців.

За попередніми даними, жертв і постраждалих внаслідок влучання немає. Обставини інциденту та масштаби пошкоджень уточнюються.

