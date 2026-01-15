Відео
Україна
Головна Київ Падіння уламків дрона в Києві — в ДСНС показали фото будинку

Падіння уламків дрона в Києві — в ДСНС показали фото будинку

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 08:49
У Києві уламки російського БпЛА влучили у житловий будинок — фото
Рятувальник оглядає будинок. Фото: ДСНС Києва

У Солом'янському районі Києва внаслідок атаки російського безпілотника уламки влучили у 15-поверховий житловий будинок. Стало відомо про наслідки падіння дрона.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Києва.

Читайте також:

Наслідки падіння уламків дрона на будинок в Києві

null
Руїни в будинку. Фото: ДСНС Києва

Удар припав на рівень технічного поверху. В результаті зафіксовано руйнування частини стіни площею близько 4 кв. м, при цьому займання не сталося.

null
Деталь від дрона. Фото: ДСНС Києва

На місці події працювали рятувальники. Вони відкривали двері однієї з квартир на 15-му поверсі, а також провели обстеження технічних поверхів будівлі, щоб переконатися у відсутності прихованих пошкоджень і загроз для мешканців.

За попередніми даними, жертв і постраждалих внаслідок влучання немає. Обставини інциденту та масштаби пошкоджень уточнюються.

Нагадаємо, в Києві лунали вибухи через атаку дронів на столицю.

Також стало відомо про трагічну загибель енергетика у Києві під час робіт.

Київ безпілотники дрони будинок Солом'янський район
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
