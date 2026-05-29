Падение цен на АЗС: актуальные тарифы на топливо в Киевской области

На автозаправочных станциях Киевщины в пятницу, 29 мая, снизились средние розничные цены на автомобильный газ, дизель и бензин марок А-95 и А-95 премиум, тогда как стоимость А-92 осталась пока стабильной. Самые низкие ценники на большинство видов топлива в конце мая зафиксировали в сети "Авантаж 7", а также на заправках "UKRNAFTA" и "EURO5".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные от Минфин.

Цены на топливо в Киевской области 29 мая

По состоянию на пятницу, 29 мая, больше всего упало в цене дизельное топливо, средняя цена которого в области упала на 76 копеек, остановившись в среднем на общей отметке 85,67 гривны за один литр. В свою очередь, сжиженный автомобильный газ сбросил в цене в среднем 0,12 гривни и продается приблизительно по 46,00 гривен за литр.

Единственным видом горючего, которое вообще не изменилось в цене за длительное время стал бензин марки А-92. Его среднеобластная стоимость зафиксировалась на уровне 67,76 гривны за литр.

Бензин марки А-95 премиум потерял в среднем 0,45 гривны, и теперь его средняя стоимость на заправках региона составляет 79,69 гривны за литр. Обычный бензин марки А-95 стал дешевле для водителей в среднем на 0,29 гривны, и стоит примерно 75,50 гривны за литр.

Новини.LIVE писали ранее, что в Киевской области из-за российского обстрела пострадала одна из самых мощных биоэнергетических ТЭС в Восточной Европе. Атака, произошедшая в ночь на 28 мая, привела к частичному разрушению станции в Иванкове. Этот объект, в строительство которого в свое время вложили десятки миллионов долларов, играет критически важную роль для стабильности энергосистемы всего региона.

Между тем в Дарницком районе столицы двухэтажное общежитие, которое подверглось разрушениям в результате ракетного удара 24 мая, до сих пор ожидает официальной экспертизы. Несмотря на то, что владельцы 74 уничтоженных квартир уже получили первые компенсационные выплаты, решать жилищный вопрос им приходится самостоятельно. Пострадавшие жители заявляют об отсутствии системной поддержки и внимания к их проблеме со стороны высшего руководства города.