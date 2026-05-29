Падіння цін на АЗС: актуальні тарифи на пальне в Київській області

На автозаправних станціях Київщини у п'ятницю, 29 травня, знизилися середні роздрібні ціни на автомобільний газ, дизель та бензин марок А-95 і А-95 преміум, тоді як вартість А-92 залишилася поки що стабільною. Найнижчі цінники на більшість видів палива наприкінці травня зафіксували в мережі "Авантаж 7", а також на заправках "UKRNAFTA" та "EURO5".

Ціни на паливо в Київській області 29 травня

Станом на п'ятницю, 29 травня, найбільше впало в ціні дизельне пальне, середня ціна якого в області впала на 76 копійок, зупинившись в середньому на загальній позначці 85,67 гривні за один літр. Своєю чергою, скраплений автомобільний газ скинув у ціні в середньому 0,12 гривні і продається приблизно по 46,00 гривень за літр.

Єдиним видом пального, якевзагалі не змінився в ціні за тривалий час став бензин марки А-92. Його середньообласна вартість зафіксувалася на рівні 67,76 гривні за літр.

Бензин марки А-95 преміум втратив у середньому 0,45 гривні, тож тепер його середня вартість на заправках регіону становить 79,69 гривні за літр. Звичайний бензин марки А-95 став дешевшим для водіїв у середньому на 0,29 гривні, і коштує приблизно 75,50 гривні за літр.

Новини.LIVE писали раніше, що на Київщині через російський обстріл постраждала одна з найпотужніших біоенергетичних ТЕС у Східній Європі. Атака, що відбулася в ніч на 28 травня, призвела до часткового руйнування станції в Іванкові. Цей об'єкт, у будівництво якого свого часу вклали десятки мільйонів доларів, відіграє критично важливу роль для стабільності енергосистеми всього регіону.

Тим часом у Дарницькому районі столиці двоповерховий гуртожиток, який зазнав руйнувань внаслідок ракетного удару 24 травня, досі очікує на офіційну експертизу. Попри те, що власники 74 знищених квартир уже отримали перші компенсаційні виплати, розв'язувати житлове питання їм доводиться самотужки. Постраждалі мешканці заявляють про відсутність системної підтримки та уваги до їхньої проблеми з боку вищого керівництва міста.