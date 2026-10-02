Пантелеев объяснил, при какой температуре в Киеве начнется отопительный сезон

Жилой микрорайон Киева. Фото: kyiv-day.com

Отопительный сезон в Киеве начнут с учетом погодных условий, а не в конкретную дату в календаре. Основные технические работы в столице уже завершили, однако нынешняя температура позволяет экономить энергоносители и использовать дополнительное время для подготовки, тогда как больницы и учебные заведения могут получить тепло раньше.

Об этом заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев рассказал журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко.

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Петр Пантелеев. Фото: КГГА

В Киеве начнут отопительный сезон

По словам Пантелеева, столичные власти будут ориентироваться прежде всего на фактическую температуру воздуха, а к полноценному отопительному сезону Киев перейдет, когда погодные условия этого потребуют.

Чиновник рассказал, что основной комплекс технических работ перед началом сезона уже завершен, но нынешняя погода позволяет городу не спешить с массовым подключением отопления.

"Сейчас погода позволяет еще экономить энергоносители и использовать это время для проведения дополнительных работ", — отметил Пантелеев.

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По словам чиновника, такой подход дает возможность не расходовать энергоресурсы заранее и продолжить необходимую подготовку.

Больницам и школам тепло могут подать раньше

Медицинские и учебные заведения столицы традиционно могут подключать к отоплению раньше, не дожидаясь общего старта сезона. Для этого необходимы решения руководителей учреждений и соответствующие заявки.

Пантелеев подчеркнул, что массовый запуск отопления в жилых домах будет зависеть от дальнейшего изменения погодных условий.

"К отопительному сезону перейдем, когда температура заметно снизится", — пояснил заместитель главы КГГА.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что ситуация с отоплением на левом берегу Киева этой зимой может быть лучше, чем в прошлом году. Эксперт Андрей Закревский отметил, что энергетики подготовили дополнительное оборудование и финансирование, а в случае новых атак к восстановительным работам планируют привлекать специалистов смежных отраслей.

Также Новини.LIVE писал, что в Киевской области разоблачили вероятную схему при аренде когенерационной установки для Вишневской громады. По данным прокуратуры, вместо оборудования не старше 2020 года предприятие получило установку 2008 года, а из местного бюджета по договору на 315 млн гривен уже перечислили около 28 млн гривен.