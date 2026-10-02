Пантелеєв пояснив, за якої температури Київ розпочне опалювальний сезон

Житловий масив Києва. Фото: kyiv-day.com

Опалювальний сезон у Києві розпочнуть з урахуванням погодних умов, а не в конкретну дату в календарі. Основні технічні роботи у столиці вже завершили, однак нинішня температура дозволяє економити енергоносії та використати додатковий час для підготовки, тоді як лікарні й заклади освіти можуть отримати тепло раніше.

Про це заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв розповів журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко.

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Петро Пантелеєв. Фото: КМДА

У Києві розпочнуть опалювальний сезон

За словами Пантелеєва, столична влада орієнтуватиметься насамперед на фактичну температуру повітря, а до повноцінного опалювального сезону Київ перейде, коли погодні умови цього вимагатимуть.

Чиновник розповів, що основний комплекс технічних робіт перед початком сезону вже завершений, але нинішня погода дозволяє місту не поспішати з масовим підключенням опалення.

"Наразі погода дозволяє ще економити енергоносії та використати цей час для проведення додаткових робіт", — зазначив Пантелеєв.

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За словами чиновника, такий підхід дає можливість не витрачати енергоресурси завчасно та продовжити необхідну підготовку.

Лікарням і школам тепло можуть подати раніше

Медичні заклади та заклади освіти столиці традиційно можуть підключати до опалення раніше, не очікуючи загального старту сезону. Для цього необхідні рішення керівників установ та відповідні заявки.

Пантелеєв наголосив, що масовий запуск опалення в житлових будинках залежатиме від подальшої зміни погодних умов.

"До опалювального сезону перейдемо, коли температура помітно знизиться", — пояснив заступник голови КМДА.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що ситуація з опаленням на лівому березі Києва цієї зими може бути кращою, ніж торік. Експерт Андрій Закревський зазначив, що енергетики підготували додаткове обладнання та фінансування, а в разі нових атак до відновлювальних робіт планують залучати фахівців суміжних галузей.

Також Новини.LIVE писав, що на Київщині викрили ймовірну схему під час оренди когенераційної установки для Вишнівської громади. За даними прокуратури, замість обладнання не старшого за 2020 рік підприємство отримало установку 2008 року, а з місцевого бюджету за договором на 315 млн гривень уже перерахували близько 28 млн гривень.