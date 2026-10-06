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Главная Киев Пассажирские паромы на Днепре в Киеве: эксперт назвал недостатки

Пассажирские паромы на Днепре в Киеве: эксперт назвал недостатки

Ua ru
6 октября 2026 12:02
Паромы вместо метро: появится ли новое сообщение между берегами Киева
Пробки в Киеве 6 октября. Фото: Новини.LIVE

Вместо того чтобы простаивать в пробках, киевляне могли бы передвигаться по Днепру на пассажирских паромах. Судно, стоимость которого равна стоимости двух вагонов метро, способно соединить столичную Русановку с Почтовой площадью всего за 15 минут. Однако реализация проекта имеет серьезные недостатки: она требует значительного времени на закупку транспорта и имеет сезонные ограничения.

Такое мнение высказал председатель ОО "Совет по урбанистике Киева" Виталий Селик в эфире День.LIVE.

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Киев мог бы воспользоваться опытом Лиссабона

Виталий Селик предложил идею внедрения пассажирских паромов, взяв за образец транспортный опыт Лиссабона. По его замыслу, маршрут речного судна мог бы пролегать от Русановки до Почтовой площади, что позволило бы пассажирам преодолевать расстояние между берегами примерно за 15 минут. К тому же эти места уже оборудованы необходимыми причальными площадками, а впоследствии инфраструктуру можно было бы расширить за счет новых станций.

Ориентировочная стоимость одного такого судна, которое сейчас курсирует в столице Португалии, составляет около 10 миллионов евро.

«Это, для сравнения, как два вагона метро. Но пропускная способность — как у половины вагона метро», — пояснил эксперт.

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В то же время быстрая реализация проекта невозможна ещё и по чисто техническим причинам, ведь готовые суда придётся изготавливать по специальному заказу. В случае покупки новых кораблей ждать их доставки в Украину придётся не менее года. Существует также вариант приобретения подержанных судов, поскольку сейчас Лиссабон как раз обновляет свой флот, однако даже при таких условиях логистические процессы займут несколько месяцев.

Главным недостатком речного сообщения урбанист называет сезонность, ведь паромы не смогут работать круглый год.

"Но здесь тоже нужно не забывать, что в Киеве бывает зима. Поэтому с ноября по март, скорее всего, на Днепре не будет навигации, и мы не сможем ими пользоваться", — подчеркнул Виталий Селик.

Новини.LIVE сообщали, что Россия регулярно атакует Киев. Утром 6 октября в столице обломок сбитого дрона пробил крышу столовой лицея №285, где персонал как раз готовил завтрак. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, обошлось без пострадавших.

Между тем столичный дата-центр "Омега Телеком" приостановил работу из-за последствий массированного российского удара; специалисты переносят сервисы на резервные площадки для восстановления связи и интернета.

Параллельно эксперты обсуждают вопросы обеспечения связи между берегами столицы. В урбанистическом сообществе отмечают, что строительство автомобильного туннеля под Днепром займет 4–6 лет и обойдется в 3–5 раз дороже, чем мост, а понтонные переправы имеют крайне ограниченную пропускную способность и подойдут разве что для движения автобусов.

В свою очередь экономисты называют подобные проекты нереалистичными в военное время и призывают сосредоточить все ресурсы на максимальном усилении ПВО вокруг столичных мостов.

Киев мост общественный транспорт пассажиры паромная переправа
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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