Пороми замість метро: чи з'явиться нове сполучення берегів Києва

Затори в Києві 6 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Замість простою в заторах кияни могли б пересуватися Дніпром на пасажирських поромах. Судно, що коштує як два потяги метро, здатне поєднати столичну Русанівку з Поштовою площею всього за 15 хвилин. Проте втілення проєкту має серйозні недоліки: це вимагає значного часу на закупівлю транспорту і має сезонні обмеження.

Таку думку висловив голова ГО "Рада з урбаністики Києва" Віталій Селик в ефірі День.LIVE.

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Київ міг би використати досвід Лісабона

Віталій Селик запропонував ідею впровадження пасажирських поромів, взявши за зразок транспортний досвід Лісабона. За його задумом, маршрут річкового судна міг би пролягати від Русанівки до Поштової площі, що дозволило б пасажирам долати відстань між берегами орієнтовно за 15 хвилин. До того ж ці локації вже обладнані необхідними причальними майданчиками, а згодом інфраструктуру можна було б розширити новими станціями.

Орієнтовна вартість одного такого корабля, що нині курсує у столиці Португалії, становить близько 10 мільйонів євро.

"Це для порівняння як два поїзда метро. Але пропускна здатність як половина поїзда метро", — пояснив експерт.

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Водночас швидка реалізація проєкту неможлива ще й суто з технічних причин, адже готові судна доведеться виготовляти на спеціальне замовлення. У разі купівлі нових кораблів очікувати на їхню доставку в Україну доведеться щонайменше рік. Існує також варіант придбання вживаних суден, оскільки зараз Лісабон саме оновлює свій флот, проте навіть за таких умов логістичні процеси заберуть кілька місяців.

Головним недоліком річкового сполучення урбаніст називає сезонність, адже пороми не зможуть працювати цілий рік.

"Але тут теж треба не забувати, що в Києві буває зима. Тому з листопада по березень місяць, скоріш за все, на Дніпрі не буде навігації і ми не зможемо ними користуватися", — наголосив Віталій Селик.

Новини.LIVE інформували, що Росія регулярно атакує Київ. Уранці 6 жовтня в столиці уламок збитого дрона пробив дах їдальні ліцею №285, де персонал саме готував сніданок. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння, обійшлося без постраждалих.

Тим часом столичний дата-центр "Омега Телеком" зупинив роботу через наслідки масованого російського удару; фахівці переносять сервіси на резервні майданчики для відновлення зв'язку та інтернету.

Паралельно експерти дискутують щодо захисту сполучення між берегами столиці. В урбаністичній спільноті зазначають, що зведення автомобільного тунелю під Дніпром займе 4–6 років і обійдеться в 3–5 разів дорожче за міст, а понтонні переправи мають вкрай обмежену пропускну здатність і підійдуть хіба для руху автобусів.

Натомість економісти називають подібні проєкти нереалістичними у воєнний час і закликають зосередити всі ресурси на максимальному посиленні ППО навколо столичних мостів.