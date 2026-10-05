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Главная Киев Пьяный киевлянин устроил стрельбу с балкона многоэтажного дома

Пьяный киевлянин устроил стрельбу с балкона многоэтажного дома

Ua ru
5 октября 2026 10:47
Стрельба в Днепровском районе Киева: полиция задержала хулигана
Полиция. Фото: Национальная полиция/npu.gov.ua

В Киеве правоохранители задержали нетрезвого мужчину за выстрелы из окна многоэтажного дома. Злоумышленник успел выстрелить три раза, прежде чем его квартиру обнаружили спецназовцы. Мотивы своего поступка он объяснить не смог.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу ГУНП в г. Киев.

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В Киеве мужчина в нетрезвом состоянии устроил стрельбу из окон

Жители Днепровского района Киева стали свидетелями опасной выходки одного из местных жителей. С балкона многоэтажного дома неизвестный мужчина начал стрелять вверх, чем вызвал панику среди случайных прохожих. Свидетели инцидента сразу обратились в полицию. На вызов срочно выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции, а также бойцы полка полиции особого назначения.

Стрілянина Дніпровський район
Задержанный мужчина. Фото: НПУ

Правоохранителям удалось быстро определить квартиру на восьмом этаже, откуда доносились звуки выстрелов. Владельца квартиры сразу задержали. В ходе осмотра выяснилось, что оружие, из которого стрелял мужчина, оказалось стартовым пистолетом. Всего нарушитель произвел три выстрела, однако никаких понятных причин такого поступка он назвать не смог.

Київ перестрілка
Изъятый пистолет. Фото: НПУ

Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Проверка с помощью прибора «Драгер» показала результат 1,53 промилле. Пистолет у хулигана изъяли на месте. Следователи уже сообщили ему о подозрении по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, которая квалифицирует действия как хулиганство. Теперь за стрельбу в нетрезвом состоянии киевлянину грозит до пяти лет ограничения свободы.

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Новини.LIVE писали, что столичные правоохранители задержали 20-летнего слесаря, который в нетрезвом состоянии угнал пассажирский трамвай. Молодой человек самовольно выехал на городской маршрут, а свой неординарный поступок объяснил простой любовью к электротранспорту и сильным желанием покататься. Теперь за такую экстремальную поездку ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В Киеве расследуют дело об похищении 53-летнего военнослужащего. Преступники нацелились на мужчину сразу после того, как он продал свою квартиру в центре столицы за 325 тысяч долларов. Потерпевшего схватили и насильно вывезли в подпольное заведение, замаскированное под реабилитационный центр для алкозависимых. Там пленника незаконно удерживали почти неделю, на данный момент четверо участников преступной группы уже получили официальные подозрения.

Киев оружие стрельба полиция конфликт
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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