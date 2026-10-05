Стрельба в Днепровском районе Киева: полиция задержала хулигана

Полиция. Фото: Национальная полиция/npu.gov.ua

В Киеве правоохранители задержали нетрезвого мужчину за выстрелы из окна многоэтажного дома. Злоумышленник успел выстрелить три раза, прежде чем его квартиру обнаружили спецназовцы. Мотивы своего поступка он объяснить не смог.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу ГУНП в г. Киев.

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В Киеве мужчина в нетрезвом состоянии устроил стрельбу из окон

Жители Днепровского района Киева стали свидетелями опасной выходки одного из местных жителей. С балкона многоэтажного дома неизвестный мужчина начал стрелять вверх, чем вызвал панику среди случайных прохожих. Свидетели инцидента сразу обратились в полицию. На вызов срочно выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции, а также бойцы полка полиции особого назначения.

Задержанный мужчина. Фото: НПУ

Правоохранителям удалось быстро определить квартиру на восьмом этаже, откуда доносились звуки выстрелов. Владельца квартиры сразу задержали. В ходе осмотра выяснилось, что оружие, из которого стрелял мужчина, оказалось стартовым пистолетом. Всего нарушитель произвел три выстрела, однако никаких понятных причин такого поступка он назвать не смог.

Изъятый пистолет. Фото: НПУ

Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Проверка с помощью прибора «Драгер» показала результат 1,53 промилле. Пистолет у хулигана изъяли на месте. Следователи уже сообщили ему о подозрении по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, которая квалифицирует действия как хулиганство. Теперь за стрельбу в нетрезвом состоянии киевлянину грозит до пяти лет ограничения свободы.

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