Стрілянина в Дніпровському районі Києва: поліція затримала хулігана

Поліція. Фото: Національна поліція/npu.gov.ua

У Києві правоохоронці затримали нетверезого чоловіка за постріли з вікна багатоповерхівки. Зловмисник встиг вистрілити тричі, перш ніж його квартиру виявили спецпризначенці. Мотивів свого вчинку він пояснити не зміг.

Про це повідомляє Новини.LIVE посилаючись на пресслужбу ГУНП в м. Київ.

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У Києві чоловік напідпитку влшаштував стрілянину з вікон

Мешканці Дніпровського району Києва стали свідками небезпечної витівки одного з місцевих жителів. З балкона багатоповерхівки невідомий чоловік почав стріляти вгору, чим викликав паніку серед випадкових перехожих. Свідки інциденту одразу звернулися до поліції. На виклик терміново виїхала слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції, а також бійці полку поліції особливого призначення.

Затриманий чоловік. Фото: НПУ

Правоохоронцям вдалося швидко вирахувати квартиру на восьмому поверсі, звідки лунали звуки пострілів. Власника оселі одразу затримали. Під час огляду з'ясувалося, що зброя, з якої стріляв чоловік, виявилася стартовим пістолетом. Загалом порушник здійснив три постріли, однак жодних зрозумілих причин такого вчинку він назвати не зміг.

Вилучений пістолет. Фото: НПУ

Чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Перевірка за допомогою приладу "Драгер" показала результат у 1,53 проміле. Пістолет у хулігана вилучили на місці. Слідчі вже повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України, яка кваліфікує дії як хуліганство. Тепер за п'яну стрілянину киянину загрожує до п'яти років обмеження волі.

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