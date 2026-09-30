Популяции оленей в Чернобыле: сколько животных насчитывается в 2026 году

Олень. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Около 2400 благородных оленей обитают сегодня на территории Чернобыльского биосферного заповедника. Животные как раз вступили в активную фазу осеннего гона. Учёные фиксируют нетипичное омоложение стада. Так, в Чернобыле после суровой зимы и потерь из-за войны право на спаривание получили самцы среднего возраста.

Об этом рассказали исследователи Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, передает Новини.LIVE.

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Нетипичное омоложение популяции в зоне отчуждения

Структура стада благородных оленей в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике претерпела заметные изменения. Исследователи обратили внимание, что в этом году в осеннем реве активно участвуют самцы среднего возраста, что является совершенно новым явлением для многолетних наблюдений. Специалисты объясняют такую трансформацию половозрастного состава и омоложение популяции непосредственными последствиями войны, поскольку именно крупные животные чаще всего становятся жертвами.

В целом по состоянию на 2026 год на территории заповедника обитает примерно 2,4 тысячи оленей. Их средняя плотность в настоящее время не превышает десяти особей на каждую тысячу гектаров площади.

Сам процесс брачных игр проходит в привычные для этого вида сроки и сейчас уже достиг своей кульминации. Лес наполнен непрерывным ревом самцов. Анализируя громкость этих звуков, площадь распространения, погодные условия, размер гаремов и возраст самцов, ученые могут точно рассчитать численность животных. Еще одним характерным признаком гона являются так называемые гоновые ямки — это специфические углубления в почве, которые олени выкапывают рогами и копытами, чтобы четко обозначить границы своих владений.

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Олень. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Несмотря на все потери прошлых сезонов, сейчас олени находятся в отличном физиологическом состоянии и успели накопить солидные жировые запасы. Отдельных особей эксперты даже легко узнали по специфической форме рогов ещё с прошлых лет. Одним из таких является главный вожак на риковище вблизи села Запилля. Чтобы пометить свою территорию и оставить информацию для конкурентов, этот олень регулярно принимает грязевые купели, после которых его шерсть становится блестящей и почти чёрной.

Он постоянно держится в самом центре в окружении других самцов и самок, поэтому подойти к нему незаметно практически невозможно.

Вожак-олень. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Последствия сложной зимовки и поведение самок

В прошлом году из-за твёрдого наста на снегу оленям было крайне трудно передвигаться, что сделало их чрезвычайно лёгкой добычей для волков. Многие особи тогда погибли от хищников, а также из-за попадания в проволочные ограждения. Эти же неблагоприятные факторы привели к существенному уменьшению количества родившихся оленят.

Учитывая необходимость экономии ресурсов, ритм жизни самок в период гона кардинально отличается от агрессивного поведения самцов.

Самка оленя пасется. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Они почти непрерывно пережевывают пищу и пасутся, чтобы накопить как можно больше энергии перед предстоящими холодами и беременностью. На общем фоне стада особенно выделяются незамужние самки, которые в течение этого года не выкармливали собственное потомство и смогли сохранить значительно больше сил.

Также Новини.LIVE сообщали о том, что в Чернобыльском заповеднике зафиксировали появление редкой ксилокопы — пчелы-плотника, которая считается одним из крупнейших видов в Европе. Трехсантиметровое тёмное насекомое легко узнать по характерному басовитому гулу во время полёта.

Тем временем саму зону отчуждения превращают в мощный оборонительный рубеж, чтобы полностью исключить возможность прорыва по сценарию 2022 года. Вдоль границы с Беларусью возводят многоуровневую систему укреплений.