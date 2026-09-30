Популяції оленів у Чорнобилі: скільки тварин налічують у 2026 році

Олень. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Близько 2400 шляхетних оленів мешкають сьогодні на території Чорнобильського біосферного заповідника. Тварини якраз увійшли в активну фазу осіннього гону. Науковці фіксують нетипове омолодження стада. Так в Чорнобилі після суворої зими та втрат через війну право на спарювання здобули середньовікові бики.

Про це розповіли дослідники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, передає Новини.LIVE.

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Нетипове омолодження популяції в зоні відчуження

Структура стада шляхетних оленів у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зазнала помітних змін. Дослідники звернули увагу, що цьогоріч в осінньому риковищі активно беруть участь самці середнього віку, що є абсолютно новим явищем для багаторічних спостережень. Фахівці пояснюють таку трансформацію статево-вікового складу та омолодження популяції безпосередніми наслідками війни, оскільки саме великі тварини найчастіше стають жертвами.

Загалом станом на 2026 рік на території заповідника мешкає приблизно 2,4 тисячі оленів. Їхня середня щільність наразі не перевищує десяти особин на кожну тисячу гектарів площі.

Сам процес шлюбних ігор проходить у звичні для цього виду терміни, і зараз вже сягнув своєї кульмінації. Ліс сповнений безперервного реву биків. Аналізуючи гучність цих звуків, площу поширення, погодні умови, розмір гаремів та вік самців, науковці можуть точно вираховувати чисельність тварин. Іншим характерним маркером гону є так звані гонні ямки — це специфічні заглиблення у ґрунті, які олені виривають рогами та копитами, щоб чітко позначити межі своїх володінь.

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Олень. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Попри всі втрати минулих сезонів, зараз олені перебувають у відмінному фізіологічному стані та встигли накопичити солідні жирові запаси. Окремих особин експерти навіть легко впізнали за специфічною формою рогів ще з минулих років. Одним із таких є головний ватажок на риковищі поблизу села Запілля. Аби промаркувати свою ділянку і залишити інформацію для конкурентів, цей бик регулярно приймає грязьові купелі, після яких його шерсть стає блискучою та майже чорною.

Він постійно тримається у самому центрі в оточенні інших самців та самок, тому підійти до нього непомітно майже неможливо.

Ватажок-олень. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Наслідки складної зимівлі та поведінка самок

Торік через твердий наст на снігу оленям було вкрай важко пересуватися, що зробило їх надзвичайно легкою здобиччю для вовків. Багато особин тоді загинуло від хижаків, а також через потрапляння у дротяні огорожі. Ці ж несприятливі чинники призвели до суттєвого зменшення кількості народжених телят.

Враховуючи необхідність економії ресурсів, ритм життя самок у період гону кардинально відрізняється від агресивної поведінки биків.

Самка оленя пасеться. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Вони майже безперервно пережовують їжу та пасуться, щоб накопичити якомога більше енергії перед майбутніми холодами та вагітністю. На загальному тлі стада особливо виділяються холості самки, які впродовж цього року не вигодовували власне потомство і змогли зберегти значно більше сил.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що у Чорнобильському заповіднику зафіксували появу рідкісної ксилокопи — бджоли-тесляра, що вважається одним із найкрупніших видів у Європі. Трисантиметрову темну комаху легко впізнати за специфічним басистим гулом під час польоту.

Тим часом саму зону відчуження перетворюють на потужний оборонний рубіж, аби повністю виключити можливість прориву за сценарієм 2022 року. Уздовж межі з Білоруссю зводять багатовимірну систему укріплень.