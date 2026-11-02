Александр Пивненко

В доме в Петропавловской Борщаговке под Киевом находились военнослужащие Национальной гвардии, которые проходили оформление документов перед отправкой на обучение. В настоящее время уже четырех человек доставили в медицинский центр, а обстоятельства ситуации проверят в рамках служебного расследования.

Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко, передает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Интерфакс".

Реклама

Что происходило с военными в Петропавловской Борщаговке

По словам Пивненко, внутри дома находились 18 военнослужащих. Командующий лично спускался к ним, общался и проверял условия пребывания. Также к военным допускали их родственников и гражданских лиц.

Отдельно Пивненко сообщил о четырех военнослужащих, которых ранее задержали после самовольного оставления воинских частей. Их доставили в медицинский центр Нацгвардии, где оказывают необходимую помощь.

Командующий подчеркнул, что подразделение "Хартия" не имеет отношения к ситуации. В доме находились другие военнослужащие Национальной гвардии.

Читайте также:

Пивненко объяснил, что после оформления документов и необходимых проверок мобилизованных направляют на 58-дневную подготовку в учебный центр. После этого они проходят боевое слаживание в определенных подразделениях.

Пивненко анонсировал служебное расследование

Командующий НГУ заявил, что по факту ситуации проведут служебное расследование. Во время проверки опросят командира и медицинских работников, которые находились на месте.

Пивненко пообещал лично контролировать расследование. Если будет установлена вина военнослужащих, виновных привлекут к ответственности.

При этом командующий подчеркнул необходимость срочно изменить место расположения военных из-за угрозы российского ракетного удара.

Изъятие мобильных телефонов он объяснил соображениями безопасности. По его словам, российские военные могут использовать сигналы устройств для определения мест пребывания украинских подразделений.

Также Пивненко призвал граждан не пытаться силой проникать на территорию и заверил, что ситуация находится под контролем.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что полиция Киевской области опровергла информацию о незаконном удержании людей и гибели гражданина в Петропавловской Борщаговке. Правоохранители прибыли к частному дому, где находились военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии.

Также Новини.LIVE писал, что энергетический эксперт Геннадий Рябцев объяснил перебои в работе киевского метро колебаниями напряжения и проблемами с передачей электроэнергии между берегами Днепра.