Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко. Фото: facebook.com/OleksandrPivnenko

У будинку в Петропавлівській Борщагівці під Києвом перебували військовослужбовці Національної гвардії, які проходили оформлення документів перед відправленням на навчання. Наразі вже чотирьох людей доправили до медичного центру, а обставини ситуації перевірять у межах службового розслідування.

Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, передає портал Новини.LIVE з посиланням на "Інтерфакс".

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Що відбувалося з військовими в Петропавлівській Борщагівці

За словами Півненка, всередині будинку перебували 18 військовослужбовців. Командувач особисто спускався до них, спілкувався та перевіряв умови перебування. Також до військових допускали їхніх родичів і цивільних осіб.

Окремо Півненко повідомив про чотирьох військовослужбовців, яких раніше затримали після самовільного залишення військових частин. Їх доправили до медичного центру Нацгвардії, де надають необхідну допомогу.

Командувач наголосив, що підрозділ "Хартія" не має стосунку до ситуації. У будинку перебували інші військовослужбовці Національної гвардії.

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Півненко пояснив, що після оформлення документів та необхідних перевірок мобілізованих направляють на 58-денну підготовку до навчального центру. Після цього вони проходять злагодження у визначених підрозділах.

Півненко анонсував службове розслідування

Командувач НГУ заявив, що за фактом ситуації проведуть службове розслідування. Під час перевірки опитають командира та медичних працівників, які перебували на місці.

Півненко пообіцяв особисто контролювати розслідування. Якщо буде встановлено провину військовослужбовців, винних притягнуть до відповідальності.

При цьому командувач наголосив на необхідності терміново змінити місце розташування військових через загрозу російського ракетного удару.

Вилучення мобільних телефонів він пояснив безпековими міркуваннями. За його словами, російські військові можуть використовувати сигнали пристроїв для визначення місць перебування українських підрозділів.

Також Півненко закликав громадян не намагатися силоміць проникати на територію та запевнив, що ситуація перебуває під контролем.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що поліція Київщини спростувала інформацію про незаконне утримання людей та загибель громадянина в Петропавлівській Борщагівці. Правоохоронці прибули до приватного будинку, де перебували військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії.

Також Новини.LIVE писав, що енергетичний експерт Геннадій Рябцев пояснив перебої в роботі київського метро коливаннями напруги та проблемами з передачею електроенергії між берегами Дніпра.