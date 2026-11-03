Почему травмированных военных не госпитализировали: ответ Пивненко

Александр Пивненко

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко объяснил, почему военнослужащие с травмами находились в здании НГУ в Петропавловской Борщаговке, а не в госпитале. По его словам, воинские части имеют собственные медицинские пункты для оказания помощи, однако обстоятельства пребывания травмированных бойцов в здании еще предстоит выяснить.

Об этом Пивненко сообщил на пресс-конференции, комментируя ситуацию с военнослужащими в Петропавловской Борщаговке, передает портал Новини.LIVE.

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