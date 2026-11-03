Чому травмованих військових не госпіталізували: відповідь Півненка

Олександр Півненко

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко пояснив, чому військовослужбовці з травмами перебували в будівлі НГУ в Петропавлівській Борщагівці, а не в госпіталі. За його словами, військові частини мають власні медичні пункти для надання допомоги, однак обставини перебування травмованих бійців у будівлі ще належить з'ясувати.

Про це Півненко повідомив на пресконференції, коментуючи ситуацію з військовослужбовцями в Петропавлівській Борщагівці, передає портал Новини.LIVE.

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