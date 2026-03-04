Секреты Вырлицы — особенности построения станции метро

Станция метро "Вырлица". Фото: Alltrans.ua

Ровно 20 лет назад, 4 марта 2006 года, в Киевскому метрополитене открылась 45-я станция — "Вырлица". Хотя торжественное открытие состоялось 7 марта, именно в этот день станция впервые приняла пассажиров.

Новини.LIVE рассказывает, что известно об уникальной станции Киева с изогнутыми платформами.

Реклама

Читайте также:

История появления станции "Вырлица"

Размещена станция "Вырлица" на Сырецко-Печерской ветке между станциями "Харьковская" и "Бориспольская" (зеленая линия метро). Название связано с одноименным озером, находящимся неподалеку.

В период активного развития Сырецко-Печерской ветки в конце 90-х — начале 2000-х годов метро постепенно продвигалось в сторону левого берега. "Харьковская" и "Бориспольская" уже принимали пассажиров, а участок между ними оставался без станции — были только перегонные тоннели. По первоначальному замыслу, здесь должны были обустроить технический объект противопожарного назначения.

Карта киевского метрополитена. Фото: КП "Киевский метрополитен"

Однако в 2005 году из-за активной застройки района столичный Градостроительный совет дал согласие на строительство полноценной пассажирской станции.

Станцию начали возводить на уже функционирующей линии. Для этого над тоннелями обустроили котлован, при этом движение поездов не останавливали полностью — только вводили временные ограничения. Несмотря на сложные условия строительства, пассажиропоток существенно не пострадал.

Особенности построения

Метро "Вырлица" является станцией мелкого заложения глубиной всего пять метров. Имеет колонную конструкцию с двумя пролетами.

Она стала первой подземной станцией киевского метро с изогнутыми платформами, а также первой, где платформы имеют береговое расположение. Станция построена на кривой с радиусом около 1000 метров.

Выход на платформу со станции. Фото: Олег Тоцкий / Livejournal

Из-за ошибок в гидроизоляции в начале эксплуатации станцию несколько раз подтапливало, однако впоследствии недостатки устранили.

Также "Вырлица" стала первой подземной станцией Киева, которая была полностью адаптирована под безбарьерные стандарты еще в 2006 году. На ней размещалось четыре лифта.

Как выглядит станция "Вырлица"

Платформы на станции соединены с подземным вестибюлем с помощью лестниц и лифтов, выходы которых расположены посередине. Вестибюль соединен с подземным переходом под проспектом Николая Бажана.

Перекрытие зала опирается на колонны, установленные между путями. Они облицованы серым мрамором, а потолок покрыт зелеными металлическими панелями.

Платформа на "Вырлице". Фото: Wikimedia

Интерьер станции выполнен в сдержанной гамме: основу составляет светло-серый гранит с зелеными вставками, которыми, в частности, украшен пол, в сочетании с мрамором теплых бежевых тонов.

Кассовый зал. Фото: Олег Тоцкий / Livejournal

Необычно выглядит перегородка между рельсами — она сделана из рифленого металла и окрашена в темно-синий цвет.

Интересные факты

При проектировании станции учитывали близость озера Вырлица, ведь водоем существенно влиял на уровень грунтовых вод и общую гидрологическую ситуацию. Это усложнило работы: чтобы обезопасить объект от возможных подтоплений, специалисты применили дополнительные инженерные решения и усиленную гидроизоляцию.

Строителям пришлось закладывать основу значительно глубже, чем планировалось изначально, чтобы минимизировать риск проседания грунта из-за близости воды.

Конструкция станции "Вырлица". Фото: Олег Тоцкий / Livejournal

В 2012 году станция временно прекратила работу из-за мощных ливней — тогда сработала система противопаводковой защиты. После этого случая дренажную инфраструктуру модернизировали и укрепили, что позволило повысить устойчивость объекта к экстремальным погодным условиям.

Выходы со станции органично интегрированы в транспортный узел района: рядом расположены остановки автобусов и маршрутных такси, которые обеспечивают сообщение с Борисполем, Осокорками и другими направлениями.

Чем уникально метро в Киеве

В столичном метрополитене есть единственная наземная станция, которая имеет три этажа. По своему оформлению это самая богатая и самая роскошная из наземных станций Киева.

А во время строительства станции метро "Контрактовая площадь" было обнаружено много исторических артефактов. Интересно, что такое название станция получила из-за того, что расположена под площадью, где в 19 веке проходили знаменитые контрактовые ярмарки, которые впоследствии переросли в бизнес-форумы.