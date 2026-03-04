20 років із відкриття станції метро Вирлиця у Києві — як будували унікальну підзмну станцію поблизу озера

Станція метро "Вирлиця". Фото: Alltrans.ua

Рівно 20 років тому, 4 березня 2006 року у Київському метрополітені запрацювала 45-та станція — "Вирлиця". Хоча урочисте відкриття відбулося 7 березня, але саме в цей день ця станція почала приймати перших пасажирів.

Новини.LIVE розповідає, що відомо про унікальну станцію Києва з вигнутими платформами.

Історія появи станції "Вирлиця"

Розміщена станція "Вирлиця" на Сирецько-Печерській гілці між станціями "Харківська" та "Бориспільська" (зелена лінія метро). Назва пов’язана з однойменним озером, що знаходиться неподалік.

У період активної розбудови Сирецько-Печерської гілки наприкінці 90-х — на початку 2000-х років метро поступово просувалося в бік лівого берега. "Харківська" і "Бориспільська" вже приймали пасажирів, а ділянка між ними залишалася без станції — були лише перегінні тунелі. За початковим задумом, тут мали облаштувати технічний об’єкт протипожежного призначення.

Карта київського метрополітену. Фото: КП "Київський метрополітен"

Проте у 2005 році через активну забудову району столична Містобудівна рада дала згоду на спорудження повноцінної пасажирської станції.

Станцію почали зводили на вже функціонуючій лінії. Для цього над тунелями облаштували котлован, при цьому рух поїздів не зупиняли повністю — лише вводили тимчасові обмеження. Попри складні умови будівництва, пасажиропотік суттєво не постраждав.

Особливості побудови

Метро "Вирлиця" є станцією мілкого закладення глибиною всього п'ять метрів. Має колонну конструкцію з двома прогонами.

Вона стала першою підземною станцією київського метро з вигнутими платформами, а також першою, де платформи мають берегове розташування. Станція побудована на кривій з радіусом близько 1000 метрів.

Вихід на платформу зі станції. Фото: Олег Тоцький / Livejournal

Через помилки в гідроізоляції на початку експлуатації станцію кілька разів підтоплювало, однак згодом недоліки усунули.

Також "Вирлиця" стала першою підземною станцією Києва, яка була повністю адаптована під безбар’єрні стандарти ще у 2006 році. На ній розміщувалось чотири ліфти.

Який вигляд має станція "Вирлиця"

Платформи на станції сполучені з підземним вестибюлем за допомогою сходів і ліфтів, виходи яких розташовані посередині. Вестибюль з’єднаний із підземним переходом під проспектом Миколи Бажана.

Перекриття залу спирається на колони, встановлені між коліями. Вони облицьовані сірим мармуром, а стелю вкрито зеленими металевими панелями.

Платформа на "Вирлиці". Фото: Wikimedia

Інтер’єр станції виконаний у стриманій гамі: основу складає світло-сірий граніт із зеленими вставками, якими, зокрема, оздоблено підлогу, у поєднанні з мармуром теплих бежевих тонів.

Касовий зал. Фото: Олег Тоцький / Livejournal

Незвично виглядає перегородка між рейками — її зроблено з рифленого металу та пофарбовано у темно-синій колір.

Цікаві факти

Під час проєктування станції враховували близькість озера Вирлиця, адже водойма суттєво впливала на рівень ґрунтових вод і загальну гідрологічну ситуацію. Це ускладнило роботи: щоб убезпечити об’єкт від можливих підтоплень, фахівці застосували додаткові інженерні рішення та посилену гідроізоляцію.

Будівельникам довелося закладати основу значно глибше, ніж планувалося спочатку, аби мінімізувати ризик просідання ґрунту через близькість води.

Конструкція станції "Вирлиця". Фото: Олег Тоцький / Livejournal

У 2012 році станція тимчасово припинила роботу через потужні зливи — тоді спрацювала система протипаводкового захисту. Після цього випадку дренажну інфраструктуру модернізували й укріпили, що дозволило підвищити стійкість об’єкта до екстремальних погодних умов.

Виходи зі станції органічно інтегровані в транспортний вузол району: поруч розташовані зупинки автобусів і маршрутних таксі, які забезпечують сполучення з Борисполем, Осокорками та іншими напрямками.

Чим унікальне метро в Києві

У столичному метрополітені є єдина наземна станція, яка має три поверхи. За своїм оформленням це найбагатша та найрозкішніша із наземних станцій Києва.

А під час будівництва станції метро "Контрактова площа" було виявлено багато історичних артефактів. Цікаво, що таку назву станція отримала через те, що розташована під площею, де в 19 столітті проходили знамениті контрактові ярмарки, які згодом переросли у бізнес-форуми.