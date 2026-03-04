Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ "Вирлиці" 20 років — секрети єдиної станції з вигнутими платформами

"Вирлиці" 20 років — секрети єдиної станції з вигнутими платформами

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 08:12
20 років із відкриття станції метро Вирлиця у Києві — як будували унікальну підзмну станцію поблизу озера
Станція метро "Вирлиця". Фото: Alltrans.ua

Рівно 20 років тому, 4 березня 2006 року у Київському метрополітені запрацювала 45-та станція — "Вирлиця". Хоча урочисте відкриття відбулося 7 березня, але саме в цей день ця станція почала приймати перших пасажирів.

Новини.LIVE розповідає, що відомо про унікальну станцію Києва з вигнутими платформами.

Реклама
Читайте також:

Історія появи станції "Вирлиця"

Розміщена станція "Вирлиця" на Сирецько-Печерській гілці між станціями "Харківська" та "Бориспільська" (зелена лінія метро). Назва пов’язана з однойменним озером, що знаходиться неподалік.

У період активної розбудови Сирецько-Печерської гілки наприкінці 90-х — на початку 2000-х років метро поступово просувалося в бік лівого берега. "Харківська" і "Бориспільська" вже приймали пасажирів, а ділянка між ними залишалася без станції — були лише перегінні тунелі. За початковим задумом, тут мали облаштувати технічний об’єкт протипожежного призначення.

карта метро
Карта київського метрополітену. Фото: КП "Київський метрополітен"

Проте у 2005 році через активну забудову району столична Містобудівна рада дала згоду на спорудження повноцінної пасажирської станції.

Станцію почали зводили на вже функціонуючій лінії. Для цього над тунелями облаштували котлован, при цьому рух поїздів не зупиняли повністю — лише вводили тимчасові обмеження. Попри складні умови будівництва, пасажиропотік суттєво не постраждав.

Особливості побудови

Метро "Вирлиця" є станцією мілкого закладення глибиною всього п'ять метрів. Має колонну конструкцію з двома прогонами. 

Вона стала першою підземною станцією київського метро з вигнутими платформами, а також першою, де платформи мають берегове розташування. Станція побудована на кривій з радіусом близько 1000 метрів.

метро
Вихід на платформу зі станції. Фото: Олег Тоцький / Livejournal

Через помилки в гідроізоляції на початку експлуатації станцію кілька разів підтоплювало, однак згодом недоліки усунули.

Також "Вирлиця" стала першою підземною станцією Києва, яка була повністю адаптована під безбар’єрні стандарти ще у 2006 році. На ній розміщувалось чотири ліфти.

Який вигляд має станція "Вирлиця"

Платформи на станції сполучені з підземним вестибюлем за допомогою сходів і ліфтів, виходи яких розташовані посередині. Вестибюль з’єднаний із підземним переходом під проспектом Миколи Бажана.

Перекриття залу спирається на колони, встановлені між коліями. Вони облицьовані сірим мармуром, а стелю вкрито зеленими металевими панелями.

Вирлиця
Платформа на "Вирлиці". Фото: Wikimedia

Інтер’єр станції виконаний у стриманій гамі: основу складає світло-сірий граніт із зеленими вставками, якими, зокрема, оздоблено підлогу, у поєднанні з мармуром теплих бежевих тонів.

вирлиця
Касовий зал. Фото: Олег Тоцький / Livejournal

Незвично виглядає перегородка між рейками — її зроблено з рифленого металу та пофарбовано у темно-синій колір.

Цікаві факти

Під час проєктування станції враховували близькість озера Вирлиця, адже водойма суттєво впливала на рівень ґрунтових вод і загальну гідрологічну ситуацію. Це ускладнило роботи: щоб убезпечити об’єкт від можливих підтоплень, фахівці застосували додаткові інженерні рішення та посилену гідроізоляцію.

Будівельникам довелося закладати основу значно глибше, ніж планувалося спочатку, аби мінімізувати ризик просідання ґрунту через близькість води.

вирлиця
Конструкція станції "Вирлиця". Фото: Олег Тоцький / Livejournal

У 2012 році станція тимчасово припинила роботу через потужні зливи — тоді спрацювала система протипаводкового захисту. Після цього випадку дренажну інфраструктуру модернізували й укріпили, що дозволило підвищити стійкість об’єкта до екстремальних погодних умов.

Виходи зі станції органічно інтегровані в транспортний вузол району: поруч розташовані зупинки автобусів і маршрутних таксі, які забезпечують сполучення з Борисполем, Осокорками та іншими напрямками.

Чим унікальне метро в Києві

У столичному метрополітені є єдина наземна станція, яка має три поверхи. За своїм оформленням це найбагатша та найрозкішніша із наземних станцій Києва.

А під час будівництва станції метро "Контрактова площа" було виявлено багато історичних артефактів. Цікаво, що таку назву станція отримала через те, що розташована під площею, де в 19 столітті проходили знамениті контрактові ярмарки, які згодом переросли у бізнес-форуми.

Київ метро історія озеро пасажири метрополітен
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації