28 июня в Киеве ожидается жара до +34 °C

На улице сильная жара. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киевской области 29 июня принесет сильную жару. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду и слабый ветерок. В целом в регионе еще несколько дней ожидается аномальная жара, поэтому украинцам следует быть максимально внимательными и позаботиться о своем здоровье.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Предупреждение о сильной жаре

Днем область охватит сильная жара.

"Небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с", — отметили метеорологи в своём прогнозе.

Ночь в регионе также будет теплой, столбики термометров покажут +18...+23 °C, а непосредственно в Киеве ожидается около +21...+23 °C.

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Днем наступит настоящая летняя жара, воздух разогреется до +30...+34 °C по области и до +32...+34 °C в столице.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ГСЧС призвали киевлян немедленно покидать пляжи во время воздушной тревоги. Пренебрежение этими базовыми правилами во время отдыха у воды может стоить людям жизни.

Также мы сообщали, что россияне в ночь на 28 июня атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела в городе зафиксированы пожары и есть пострадавшие.